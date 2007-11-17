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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

دو سوم بازنشستگان خراسان شمالی کارت منزلت دریافت نکردند

دو سوم بازنشستگان خراسان شمالی کارت منزلت دریافت نکردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس کانون بازنشستگان خراسان شمالی گفت: دو سوم بازنشستگان این استان هنوز کارت منزلت دریافت نکرده اند.

احمد کچرانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر، علت تاخیر در صدور کارت منزلت را ناتوانی شرکت طرف قرارداد با کانون بازنشستگان اعلام کرد.

وی، کاهش 50 درصدی قیمت بلیط قطار، استفاده رایگان از ناوگان اتوبوسرانی، بازدید رایگان از جاذبه های گردشگری، استفاده از کلاس های ورزشی و عضویت در کتابخانه های عمومی را از مزایای استفاده از کارت منزلت بازنشستگان برشمرد.

کچرانلویی یادآور شد: تاکنون بازنشستگان این استان از مزایای کارت منزلت برای ارتقای منزلت و اعطای تسهیات اجتماعی و فرهنگی برای بازنشستگان بالای 60 سال صادر می شود.

کد مطلب 587882

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