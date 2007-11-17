توجه شرکتهای امریکایی به رابطه نیاز دینی مسلمانان و موفقیتهای اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف تایمز چاپ قطر، شرکتهای امریکایی که انطباق شرایط خود و نیازهای دینی مسلمانان را مورد توجه قرار داده اند بی‌تردید میان فرهنگ شمول‌گرایی و موفقیت تجاری رابطه ای قائل شده‌اند. احترام به تفاوتهای دینی راهی برای جذب و حفظ کارمندان مستعد است که مورد توجه مشتریان نیز قرار خواهد گرفت.

مایا مارفوسکی کارشناس و مشاور تنوع فرهنگی اظهار داشت: امروزه تعداد نیروی کار مسلمان افزایش یافته و همراه خود مهارتها و توانایی ارزشمندی را وارد بازار کار کرده است.

مارفوسکی رئیس سابق شرکت " پروگوروپ" مستقر در میناپولیس بود که به عنوان تشکیلاتی فعالیت می کرد که درباره تنوع دینی و فرهنگی به سایر شرکتها مشاوره داده و در مواقع لازم کلاسهای آموزشی برای آنها برگزار می‌کرد.

در جهانی که فعالیتهای اقتصادی نیز جهانی شده و دربرگیرنده تعدد و تنوع فرهنگی است برای پیشرفت اقتصادی باید به نیروی کار متنوع توجه داشت.

ماهنامه اقتصادی دایورسیتی اینک ( شرکت تنوع) اظهار داشته است که درمیان 50 شرکتی که با تنوع کارمندان از نظر فرهنگی رو به رو هستند 70 درصد آنها شرایط پاسخ گویی به اعتقاد دینی کارمندان خود را در مناسبتهای دینی فراهم کرده و 16 درصد دارای تسهیلات دینی ویژه چون نمازخانه هستند.

این ماهنامه در مقاله دیگری اشاره کرده است که پیشتر بسیاری از کارمنان امریکایی توجهی به ماه رمضان نداشتند اما افزایش رونق بازار اسلامی و افزایش تنوع فرهنگی بسیاری از شرکتها را وادار کرد به ماه مبارک رمضان توجه کنند.

برخی از مدیران در ماه رمضان از برنامه ریزی دیدارها و جلسات صرف ناهار پرهیز کرده و برگزاری ضیافتهای افطاری در شرکتها نیز در چند سال اخیر مرسوم شده است که برای نمونه می توان به شرکت خودروسازی فورد اشاره کرد که طی هفت سال گذشته میزبان ضیافتهای افطاری بوده است.

مایا مارفوسکی در مقاله‌ای که سال گذشته با عنوان "احترام به همکار مسلمان خود" منتشر کرده به مشتریان توصیه می‌کند که اگر رویکرد خاصی باید در ماه رمضان درپیش گیرند پیش از رویارویی با مسلمانان آن را بیاموزند.

اگرچه قانون ایالات متحده از کارفرمایان می‌خواهد انطباقهای مناسب را برای کارمندان خود فراهم کنند، اما این ضرورت قانونی هدف اصلی توجه بسیاری از شرکتها به سیاستهای تنوع دینی محسوب نمی‌شود.

وی تصریح کرد: نخستین امری که انگیزه این اقدام محسوب می شود این حقیقت است که شرکتها، دفاتر و اماکن کاری تغییر کرده‌اند و این تغییر از جمعیت‌شناسی آنها و ضرورت نیاز به نیروی مستعد و ماهر مشخص می‌شود.

تری هاوارد مدیر برنامه شمول گرایی و تنوع در شرکت تگزاس ایسترومنتس نیز در این رابطه گفت: مقامات این شرکت خواستار احساس آرامش کارمندان هستند تا ما نیز در فعالیتهای خود موفق باشیم.

این شرکت اتاقهایی را برای نماز یومه مسلمانان اختصاص داده و کارمنان مسلمان آن پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر انجمنی را به نام " ابتکارعمل کارمندان مسلمان" با هدف عدم شکل گیری مانع برای کارمندان مسلمان تأسیس کرده‌‌اند.