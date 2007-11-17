  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۸

مذاکرات خصوصی احمدی نژاد و پادشاه بحرین

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار و گفتگو با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین به این کشور سفر کرده است، دقایقی پیش در کاخ القزیبیه با همتای خود مذاکرات خصوصی خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بحرین، در حال حاضر سران دو کشور ایران و بحرین در خصوص مسائل منطقه ای، بین الملل و همچنین ارتقای سطح روابط دو جانبه مخصوصا روابط اقتصادی بین تهران و منامه، با یکدیگر در حال مذاکره هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، قرار است تا دقایقی دیگر مذاکرات مشترک هیئت های عالیرتبه دو کشور برگزار شود.

گفتنی است، پس از مذاکرات خصوصی و مشترک، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در ضیافت نهار رسمی در کاخ القزیبیه شرکت کند.

رئیس جمهوری ایران همچنین قرار است با همتای بحرینی خود تا ساعتی دیگر در جمع خبرنگاران حاضر و به سئوالات آنان پاسخ گوید.

دکتر احمدی نژاد در سفر کوتاه خود به بحرین همچنین قرار است با تعدادی از اعضای سفارت ایران و خانواده آنان و برخی ایرانی های مقیم بحرین دیدار و با آنان گفتگو کند.

 

کد مطلب 587909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها