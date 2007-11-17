مذاکرات خصوصی احمدی نژاد و پادشاه بحرین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بحرین، در حال حاضر سران دو کشور ایران و بحرین در خصوص مسائل منطقه ای، بین الملل و همچنین ارتقای سطح روابط دو جانبه مخصوصا روابط اقتصادی بین تهران و منامه، با یکدیگر در حال مذاکره هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، قرار است تا دقایقی دیگر مذاکرات مشترک هیئت های عالیرتبه دو کشور برگزار شود.

گفتنی است، پس از مذاکرات خصوصی و مشترک، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در ضیافت نهار رسمی در کاخ القزیبیه شرکت کند.

رئیس جمهوری ایران همچنین قرار است با همتای بحرینی خود تا ساعتی دیگر در جمع خبرنگاران حاضر و به سئوالات آنان پاسخ گوید.

دکتر احمدی نژاد در سفر کوتاه خود به بحرین همچنین قرار است با تعدادی از اعضای سفارت ایران و خانواده آنان و برخی ایرانی های مقیم بحرین دیدار و با آنان گفتگو کند.