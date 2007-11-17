71 درصد از جمعیت کردستان بیمه خدمات درمانی هستند

عباس مومنی به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و نود هزار نفر از جمعیت استان کردستان از خدمات بیمه استفاده می کنند که بیش از 71 درصد از جمعیت استان را شامل می شود.

وی افزود: صدور کارت بستری شهری برای 300 هزار نفر در شهرهای استان کردستان، صدور کارت بیمه روستایی برای بیش از 90 درصد از جمعیت روستای استان و بعد از آن تبدیل کارت بیمه روستای به دفترچه از جمله مهمترین برنامه های ما در طول چند سال اخیر است.

رئیس بیمه و خدمات درمانی استان کردستان خاطر نشان کرد: معمولا در مدت زمان هر سه سال یک بار مسولان بیمه و خدمات درمانی کشور یک ماموریت مهم را طراحی کرده اند که خوشبختانه استان کردستان همیشه جزو موفق ترین استان ها در رابطه با انجام وظایف مورد نظر بوده است.

مومنی سپس به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه استان اشاره نمود و یادآور شد: هم اکنون بیش از 650 مرکز درمانی در استان با ما طرف قرارداد هستند که 96 درصد مراکز استان را شامل می شود که میزان میانگین آن در کشور 80 درصد است.

جمعیت استان کردستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال گذشته یک میلیون 400 هزار نفر بوده است.