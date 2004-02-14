۲۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۳:۰۳

دبير فدراسيون كشتي خبر داد:

سازمان تربيت بدني هيچ كمكي نمي كند

از سوي سازمان تربيت بدني براي برگزاري مسابقات كشتي جام جهان پهلوان تختي ، به فدراسيون كشتي هيچ كمكي نشده است.

دبير فدراسيون كشتي در گفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: بيست و دومين دوره جام جهان پهلوان تختي با تلاش فدراسيون كشتي و با كمك اسپانسرها برگزار خواهد شد.
جواد رفوگر در ادامه با اشاره به مشكلات متعدد مالي فدراسيون كشتي گفت: متاسفانه فدراسيون كشتي در وضعيت ناخوشايندي قرار دارد و حدود 580 ميليون تومان بدهكار است ، با اين حال ما بايد جام تختي را هم با دستان خالي برگزار كنيم.
رفوگر به تشكيل جلسه كميته هاي برگزاري مسابقات جام جهان پهلوان تختي اشاره كرد و گفت: صبح امروز جلسه اي با حضور تمامي كميته هاي برگزاري مسابقات جام تختي در محل سالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد و هماهنگي هاي لازم براي برگزاري هر چه بهتر اين رقابت ها انجام شد.
دبير فدراسيون كشتي در پايان گفت: اميدواريم با وجود تمام مشكلاتي كه اين روزها گريبان كشتي را گرفته ، بتوانيم ميزبان شايسته اي براي تيم هاي خارجي شركت كننده در جام تختي باشيم.

کد مطلب 58792

