رودبار 6400 هکتار باغ زیتون دارد

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر دررودبار، افزود: از این مقدار چهارهزار و 713 هکتار بارده و یک هزارو 690هکتار نهال زیتون است .

وی با بیان اینکه زیتون محصول استراتژیک رودبار است، عنوان کرد: توسعه باغات زیتون با توجه به زیتون خیز بودن منطقه ضروری است.

رنگیدن اظهارداشت: تامین آب باغات زیتون یکی از مشکلات زیتونکاری منطقه است چون اکثر باغات زیتون در بالا دست سد سفیدرود وحاشیه روخانه شاهرود قرار دارد.

وی گفت: سازمان آب منطقه ای اجازه بهره برداری از آب رودخانه شاهرود را نداده و پیگیر اخذ مجوز برای استفاده آب این رودخانه برای توسعه باغات زیتون هستیم تا یک حرکت اساسی در این زمینه صورت گیرد.

رنگیدن خاطر نشان کرد: به رغم توسعه باغات زیتون، کشت دوم در اراضی شالیزاراز برنامه های اساسی در این منطقه است .

این مقام مسئول در جهادکشاورزی رودبار بیان داشت: سه هزار 300 هکتار اراضی شالیزای و بالای 12 هزار هکتار اراضی گندمزار و جو نیز در این منطقه وجود دارد.

رنگیدن با اشاره به اینکه رودبار قطب دامداری و مرغداری است، افزود: توسعه نباتات علوفه ای و کشت دوم برای تولید خودکفایی غذای دام در دستور کارجدی است.

وی همچنین در خصوص مگس میوه خوار زیتون گفت سالجاری حدود سه تن پروتئین و سم بین باغداران توزیع و تاکنون خسارتی ازناحیه مگس زیتون به میوهای زیتون وارد نشده است .

رنگیدن با بیان اینکه زیتونکاران رودباری حدود 80 درصد زیتون کنسروی را برداشت کرده اند، افزود: به دلیل مواجه شدن گلدهی درختان زیتون با فصل سرما امسال حدود 20 درصد افت محصول داشتیم.

وی ادامه داد: 20 درصد محصولی که برای روغن بر روی درختان زیتون باقی مانده و هنوز برداشت نشده ممکن است از ناحیه مگس زیتون آسیب ببیند که در این راستا اطلاعیه ترویج دربین کشاورزان صادر تا با سم پاشی به موقع جلوی خسارت احتمالی گرفته شود.

شهرستان رودبار با بیش از 100 هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.