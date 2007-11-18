سال 86 تنها 20 درصد بودجه کتابخانه ملی تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اشعری دیروز در حاشیه نشست خبری نخستین اجلاس روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو، با اشاره به روند رو به رشد هزینه های این مرکز، گفت: کتابخانه ملی تا دو سال قبل با دو شعبه ای که در خیابانهای 30 تیر و آبان داشت، می توانست هزینه های خود را با ارقامی که اختصاص داده می شد، تامین کند اما انتقال کتابخانه به محل فعلی و در واقع استانداردسازی آن مطابق به الگوهای خارجی، مسلماً هزینه های بیشتری را برای دولت به همراه خواهد داشت و ما ناچار به تامین این هزینه ها هستیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور افزود: قبلاً ممکن بود یک نفر که کارش تعمیر تاسیسات بود، با یک آچار و یک دستگاه لوله کشی، کار تاسیسات آن ساختمانها را یک تنه انجام دهد اما در حال حاضر ما با شرکتهای طرف قراردادمان و تنها برای حل مشکلات تاسیساتی ساختمان کتابخانه ملی ماهانه 70 میلیون تومان هزینه می کنیم و قس علی هذا. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که ما پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در کتابخانه ملی داشته ایم. وقتی من به کتابخانه ملی آمدم تنها 32 هزار نسخه خطی موجود بود و هم اکنون تعداد این نسخه ها به بیش از 50 هزار رسیده است.

رئیس کتابخانه ملی با اشاره به رقم بودجه ارائه شده از سوی این سازمان به دولت و در نهایت مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: سرفصلهای بودجه ما کاملاً روشن است؛ به هرحال هر کدام از کارهایی که از ما خواسته می شود و در سند چشم انداز هم به آنها اشاره شده، هزینه بر است و بودجه اش نیز مشخص است. وقتی قرار است ما آثار خطی و معتبر را از سراسر دنیا خریداری و در کتابخانه نگهداری کنیم، این کار پول می خواهد. مرمت هر برگ کاغذ خطی حدود 20 هزار تومان هزینه می برد. البته آقایان می توانند برخی کارها را از ما نخواهند اما آن وقت جواب تاریخ و نسلهای آینده را چگونه می دهند؟

اشعری گفت: ما می توانیم یک راه را 5 سال دیگر هم بسازیم اما یک نسخه خطی را نمی توانیم 5 سال دیگر بخریم چون رقیبانی سرسخت و دلالانی فراوان در این بازارند و آنها را می خرند و به خارج از مرزها منتقل می کنند. در نتیجه این مائیم که گنجینه های ملی خود را از دست می دهیم.

وی در پایان گفت: بودجه پیشنهادی ما برای سال 87 با حداقل نگاه و حساب کردن بَرجها و حساب نکردن خرجها، 60 میلیارد تومان شده است که البته در سال جاری هم تقریباً همین اندازه بود اما تنها یک پنجم (20 درصد) آن به تصویب رسید. البته در جلسات اخیری که در معیت مسئولان فرهنگی و با رئیس جمهور داشته ام، بر ارتقای وضعیت بودجه ای بخش فرهنگ در سال آینده تاکید شده است که امیدوارم همین طور هم بشود.