پنج درصد بودجه خراسان شمالی به بخش فرهنگ اختصاص یافت

محمد حسین جهان بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این میزان اعتبارعلاوه بر بودجه بخش فرهنگ به صورت متمرکز برای طرحهای خاص فرهنگی هزینه می شود.

وی اظهار داشت: اجرای جشنواره اخلاق و آداب رضوی در استان دیدار فرهنگی بزرگی است که رنگ و بوی اعتقادی دارد.

جهان بخش تنوع اقوام و فرهنگ آن را از ویژگیهای خاص فرهنگی استان دانست و گفت: تنوع فرهنگی افتخار بزرگی برای استان است که برای توسعه آن بیشتر باید تلاش شود.

وی ایجاد تقویت خانه عالم در استان را از برنامه های کوتاه مدت استانداری بر شمرد و تصریح کرد: در روستاهای بالای 500 نفر و 200 خانوار به منظور تقویت و زیر ساختهای اعتقادی مردم خانه های عالم ساخته شود.