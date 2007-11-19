اختصاص اعتبار به آب آشامیدنی رودبار بی نظیر است

فرماندار رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر در رودبار اظهار داشت: امسال یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای رفع مشکلات آب آشامیدنی این شهرستان اختصاص یافته است.

مردانپور خاطرنشان کرد: آب آشامیدنی تمامی هفت شهرستان رودبار از لحاظ کیفیت و کمیت با مشکل مواجه است.

وی بیان داشت: اعتبار امسال برای آب آشامیدنی رودبار قابل توجه و هیچ زمانی به این میزان نبوده است، هرچند این اعتبارات مشکلی را حل نخواهد کرد اما جهش بزرگی در این زمینه است.

مردانپور همچنین، سال 86 را سال جهش ورزشی در شهرستان رودبار دانست و یادآورشد: در حال حاضر در شهر منجیل، لوشان، رودبار، رستم آباد، بره سر و توتکابن ساخت سالن های ورزشی از جمله برنامه های امسال است.

فرماندار رودبار، فقر فضای فرهنگی را یکی از مشکلات شهرستان رودبارعنوان کرد و افزود: به رغم غنای فرهنگی در این منطقه، متاسفانه از لحاظ فضا دارای مشکلات و معضلات عدیده ای هستیم.

این مسئول درباره ساخت 31 واحد ساختمانی از سوی جامعه اقتصادی اروپا عنوان کرد: ساخت این واحدها پس از زلزله سال 69 به منظور رفاه حال پزشکان مستقر در منطقه بنا شده اما تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: دولت نهم اتمام ساخت و تجهیز این واحد ها را در دستور کار قرار داده و هم اکنون مراحل پایانی کارخود را می گذراند.

شهرستان رودباربا بیش از 100 هزار نفر جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.