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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۵۸

یک تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: با تلاش مامورین انتظامی این استان امروز بیش از یک تن انواع مواد مخدر در بیرجند کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار غلامعلی نکوئی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مامورین انتظامی خراسان جنوبی در حین گشت زنی در در مسیر سربیشه -بیرجند- درمیان به سه دستگاه خودروی سواری مشکوک و پس از زیر نظر گرفتن آنها دستور ایست صادر نموده که قاچاقچیان بدون توجه به مامورین اقدام به فرار می کنند.

وی خاطر نشان کرد: مامورین انتظامی موفق شدند پس از قانون به کارگیری سلاح خودرو ها را متوقف و مقدار 860 کیلو گرم تریاک و 184 کیلو گرم انواع حشیش را از وانت تویوتا کشف نمایند.

نکوئی یادآور شد: در این رابطه 4 دستگاه خودرو ، 80دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط  شد و 8 نفر متهم دستگیر وتحویل مراجع قضایی شدند.

وی در ادامه همچنین از دستگیری 32 تبعه غیر مجاز افغانی طی روز گذشته در شهرستان بیرجند خبرد اد و اظهارداشت: این افراد از مرز زابل وارد خاک ایران شده بودند که با ترفند های مختلف قصد عزیمت به تهران و شهرهای بزرگ را داشته اند و با هوشیاری مامورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دستگیر شدند.

در این عملیات یکی از رابطین ایرانی که آب و غذا برای این گروه حمل می نموده نیز با دستگاه وانت دستگیر شده است.

کد مطلب 587975

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