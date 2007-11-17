تامین مالی آموزش در سراسر جهان با بحران روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا محدث خراسانی معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش و رئیس همایش منطقه ای اقتصاد آموزش و پرورش در اولین روز از این همایش ضمن بیان مطلب فوق گفت: بحران تامین منابع مالی آموزش از یک سو بر اثر تقاضای فزاینده برای آموزش و از سوی دیگر به دلیل محدودیت مالی منابع در این بخش پدید آمده است.

وی افزود: کشور ما از مجموعه تحولات جهانی دردهه های اخیر جدا نبوده و بحران مالی موجود در بخش آموزش عمومی دنیا در کشور ما نیز آشکار شده است.

محدث اختصاص حجم قابل ملاحظه ای از منابع به آموزش عمومی، نیاز فزاینده آموزش به منابع بیشتر و ارتباط آموزش با رشد وتوسعه کشور و عدالت اجتماعی را از جمله دلایل توجه ویژه به موضوع تامین مالی آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: استمرار تخصیص ناکافی منابع به آموزش و پرورش می تواند به کاهش کیفیت خدمات آموزشی منجر شده و این در حالی است که انتظار می رود منابع مالی بیشتری در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی وتوسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به تشریح دلایل عمده افزایش نیاز به منابع مالی آموزش درایران پرداخت و گفت: ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تحقق عدالت آموزشی و گسترش آموزش با کیفیت به همه مناطق محروم، توسعه علم فن آوری و افزایش سطح تحصیلات و به موازات آن تغییر و تحول مستمر نظامهای آموزشی مستلزم اختصاص منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای جدید خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مفاد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 هجری شمسی که کشور را برخوردار از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فن آوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی درتولید ملی دانسته اظهار داشت: ترکیب سنی جوان جمعیت و افزایش آگاهی و سطح تحصیلات افراد جامعه که منجر به ارتقا سطح انتظارات مردم از دولت می شود نظام آموزشی را با تقاضای گسترده برای آموزش متوسطه، ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالاتر، ارائه آموزش های ویژه برای گروه های دارای نیازهای آموزشی ویژه روبرو کرده است.

محدث خاطرنشان ساخت: شکل گیری جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی و پدیده جهانی شدن که هر دو متکی به دانش و علم و اطلاعات هستند با تاثیر گذاری بر شرایط اقتصادی و بازار کار ویژگی ها و قابلیت جدیدی برای نیروی کار طلب می کند واز این طریق با ایجاد نیازهای متنوع برای آموزش و پرورش افزایش منابع را ضروری می نماید.

رئیس همایش منطقه ای اقتصاد آموزش و پرورش هشدار داد: ادامه پیدا کردن وضع موجود تامین و تخصیص منابع برای آموزش و پرورش و عدم افزایش سرمایه گذاری در این بخش کاهش فزاینده کیفیت آموزش، طبقاتی شدن نظام آموزشی واز بین رفتن فرصت های برابر آموزشی و ناکار آمدی نظام آموزشی و پرورشی را در پی خواهد داشت.

وی رفع کاستی های موجود در تامین منابع مالی رامستلزم افزایش سهم آموزش و پروش ازمنابع دولتی دانست و با تاکید بر تاثیر نحوه چگونگی استفاده از منابع محدود اختصاص یافته به آموزش و پرورش اذعان داشت: اتلاف منابع ناشی از ترک تحصیلی و تکرار پایه، نوسان و پراکندگی شدید در هزینه سرانه تحصیل بین استان ها و مناطق، عدم رعایت شاخص تراکم کلاس در برخی استانها، توزیع نامتوازن و نامتناسب نیروی انسانی به دلیل تداوم مهاجرت و فعل و انفعال های جمعیت دانش آموزی و جامعه معلمان وجود برخی سیاستگذاری های غلط در گذشته، کاهش شدید پذیرش نیروی انسانی از طریق نظام تربیت معلم و عدم بومی پذیری، و عدم جاذبه معقول در مناطق محروم برای نیروی انسانی توانمند از دیگر مشکلات آموزش و پرورش است.

وی یاد آور شد: گرچه در یکساله اخیر طرح ساماندهی نیروی انسانی در استانها و مناطق در دستور کار وزارت آموزش و پرورش ایران قرار گرفته است اما این امر نیازمند حمایت و اجرای حلقه مکمل آن یعنی قانون بازنشستگی پیش از موعد است که آن هم منبع مالی مناسب طلب می‌نماید.

معاون وزیر آموزش و پرورش ، جلب مشارکت بیشتر و موثرتر مردم برای تصمیم گیری، سیاست گذاری، نظارت و تامین بخشی از منابع مالی در آموزش و پرورش را ضروری خواند و گفت: در برخی از کشورها تا 18 درصد از منابع مالی از سوی مردم تامین می شود در حالی که در کشور ما این عدد حدود 3/7 درصد است.

وی افزایش سطح بازدهی نظام آموزشی و ارتقا سطح بهره وری و استفاده بهینه ازامکانات ومنابع موجود از طریق تخصیص و توزیع متوازن و متعادل نمودن نیروی انسانی در سطح مناطق و استان ها را یکی از مشخصه های نظام توزیع منابع دانست و افزود: استفاده از ساز و کارهای تخصیص منابع مالی به منظور ایجاد فضای رقابتی در بین مدارس از دیگر شیوه های استفاده بهینه از منابع موجود محسوب می شود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش به مرور اجمالی بر چگونگی اختصاص منابع به آموزش در میان کشورهای جهان و منطقه پرداخت و گفت: سهم کشورهای توسعه یافته جهان از مخارج دولتی در امر آموزش که در سال 1980 ، 8/71 درصد بوده است به 82 درصد در سالهای اخیر رسیده و این در حالی است که سهم این کشورها از جمعیت دانش آموزی کمتر از 20 درصد می باشد.

وی افزود: در سال 1992 میلادی 20 درصد از جمعیت یک میلیارد نفری دانش آموزی جهان در مناطق توسه یافته 82 درصد از منابع 1200 میلیارد دلاری دولتی را به خود اختصاص داده اند.

محدث سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ها درکشورهای مختلف جهان رامنوط به توان و نوع نگرش آنان به امر سرمایه گذاری انسانی توصیف کرد وخاطرنشان کرد: در سال 1998 برخی از کشورهای جهان تا 4/22 درصد از بودجه عمومی کشورشان را به امر آموزش و پرورش اختصاص داده اند و این درحالی است که نرخ وابستگی جمعیت دانش اموزی در کشورهای توسعه یافته 34 درصد و در کشور ما 71 درصد می باشد.

وی ادامه داد: در ایران بین سالهای 80-73 میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت 6/15 درصد بوده که خوشبختانه از سال 1385 افزایش داشته و رقم 7/18 درصد را نشان می دهد.

گفتنی است مراسم افتتاحیه همایش سه روزه منطقه ای اقتصاد آموزش و پرورش با هدف بهره مندی از نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران و تجارب کشورهای اسلامی عضو آیسسکو صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری می باشد.