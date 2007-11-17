به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بحرین، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار با پادشاه بحرین در آغاز مذاکرات مشترک هیئت عالیرتبه دو کشور با بیان این مطلب اظهارداشت: امروز دولت های منطقه قادرند امنیت منطقه را با همکاری یکدیگر برقرار کند که همکاری ایران و بحرین مقدمه ای خوبی می تواند برای ادامه همکاری های در این راستا به شمار آید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: کشورهای بیگانه حاضر درمنطقه کشورهایی هستند که خواهند رفت ، زیرا آنها مهمان و مستاجر کشورهای منطقه هستند،ولی ما برادر و همسایگانی هستیم که سالهای سال قرار است در کنار یکدیگر با هم زندگی کنیم.

وی تاکید کرد: ما می توانیم به کمک هم همکاری اقتصادی ، سیاسی ،امنیتی و یکدیگر را گسترش دهیم و از سوی دیگر باعث بوجود آمدن مستحکم تر شدن این روابط بین کشورهای دیگر منطقه شویم .

احمدی نژاد یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر براین اعتقاد است که برادران بحرینی آماده توسعه همکاری ها در تمامی زمینه ها هستند و بنده نیز در همین جا از طرف همه مسولین و دولت وملت ایران اعلام می کنم که آماده توسعه همکاری های دو جانبه با ملت و دولت بحرین هستیم .

رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه روابط دو کشور تهران منامه روابط تاریخی و دیرینه است، گفت: آن چیزی که ما را به هم مرتبط کرده مربوط به روابط تاریخی مخصوصا اسلام ، دین ، فرهنگ وهمسایگای مان است.

وی تاکید کرد: ما می توانیم درکنار یکدیگر به پیشرفت و صلح و آبادانی کشور های ما کمک کنیم .

احمدی نژاد تاکید کرد: دو ملت و کشور ایران و بحرین می تواند باهمکاریهای گسترده الگوی مناسب برای دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ما از پیشرفت همه کشورها استقبال می کنیم، گفت: دولت و ملت ایران خوشحال می شوند که همسایگان خود به پیشرفت و آبادانی دست پیدا کنند به خصوص کشورهای مسلمان از جمله کشور بحرین.

وی خطاب به پادشاه بحرین گفت: ما در توسعه روابط با بحرین هیچ مانع و محدودیتی نمی شناسیم و علاقه مندیم این روابط رو به گسترش باشد.

رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز کشور بحرین برنامه های خوبی برای توسعه و آبادانی کشورخود در دست دارد که همین امر باعث یک جهش اقتصادی خوب برای این کشور خواهد بود.

احمدی نژاد همچنین به برنامه های عمرانی ، اقتصادی و سیاسی کشورمان اشاره کرد و گفت: در ایران هم برنامه های گسترده ای طراحی و در حال اجراست دو کشور ایران وبحرین می توانند با برنامه های مشترک خود و برخی برنامه ها که آنان را می توانند طراحی کنند به نفع مردم خود گام بردارد و کشورشان را نسبت به دشمن بی نیاز کنند، زیرا همین امر هم به نفع کشورهاست و هم به نفع صلح و امنیت منطقه است.

وی خطاب به پادشاه بحرین گفت: بنده بارها اعلام کرده ام و همین جا نیز یک بار دیگر اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت سایر کشورها بخصوص کشورهای منطقه و مسلمان خود به طور کامل حمایت می کند.

رئیس جمهوری درادامه به ویژگی های دو کشور اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور بحرین دارای منابع خاصی هستند که می توانند با توسعه همکاری ها از جمله انرژی و مالی به طور گسترده با یکدیگر همکاری کنند و روابط یکدیگر را در بخش سرمایه گذاری نیز گسترش دهند.

احمدی نژاد در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از استقبال پادشاه بحرین از وی برای حضور در جمهوری اسلامی ایران دعوت رسمی به عمل آمد که پادشاه بحرین این دعوت را پذیرفته است.

بنا بر این گزارش، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین پادشاه بحرین نیز با بیان اینکه کشور ایران و بحرین دارای روابط دیرینه و بسیار خوب هستند، گفت: تهران و منامه از گذشته های دور با یکدیگر روابط مناسب و تجاری خوب داشته اند که حسن همجواری این دو کشور با یکدیگر در این همکاریها بسیار تاثیر گذار بوده است.

وی با بیان اینکه که وارادت گاز از ایران به بحرین یک استراتژی به حساب می آید، گفت: بحرین بر اساس همکاریهای گسترده خود امروز به دنبال برقراری هر چه بیشتر این روابط است ما این همکاریهای را برای ساختن پل های برادری بسیار موثر می دانیم و امیداوریم باعث پیشرفت هر دو کشور شود.

پادشاه بحرین گفت: امروز کشور ما با رشد و توسعه گسترده روبروست که این امر برای ما و گسترش امنیت درمنطقه بسیار لازم است.

شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین تاکید کرد: دو کشور ایران و بحرین می تواند پل های ارتباطی با اطمینان خوبی را با یکدیگر برقرار کند. زیرا امروز حرف جدی برای ادامه همکاری ها بین دو کشور باز شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بحرین ، مقامات عالی رتبه دو کشور پس از انجام مذاکرات خصوصی و مشترک در ضیافت نهار شرکت کردند.