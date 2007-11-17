به گزارش خبرنگار مهر دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیا ظهر امروز با ارائه مقاله ای به نخستین همایش "گفتگوهای ایران و عرب؛ نگاه مصری - نگاه ایرانی" ابراز عقیده کرد رخدادهایی چون نابودی اتحاد شوروی در پایان سال 1991 ، حوادث تروریستی 11 سپتامبر، حضور گسترده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و مواردی از این قبیل با افزایش شکاف در میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته جهان همراه شده است.

وی افزود: در این میان خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین و در همان حال از ناامن ترین مناطق جهان همچنان با دشواری های جدی رویاروی است و شاخص های مختلفی که برای سنجش میزان رفاه و آزادی کشورها بکار گرفته می شود به خوبی نمایانگر عقب افتادگی مشهود این منطقه نسبت به بسیاری از مناطق دیگر جهان است.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: حقیقت آن است که شرایط پس از پایان نظام دو قطبی امکان دنبال کردن سیاست های سازگار با منافع اروپا و آمریکا را در چارچوب صدور دموکراسی و طرح خاورمیانه بزرگتر فراهم کرده است و اجرای این سیاست ها اینک منطقه و جهان را با تهدید بزرگی مواجه ساخته است.

کولایی همچنین اظهار داشت: هزینه اصلی اجرای این سیاست در خاورمیانه را کودکان، زنان و مردانی می پردازند که باید از حمایت های بین المللی و فرامنطقه ای برای کاهش دردهای خود برخوردار می شدند اما امروز آنها نیز باید هم رنج دشواری های تاریخی عقب ماندگی شان را تحمل کنند و هم آزمایشگاه نظریه های ساده انگارانه ولی بسیار پر منفعت برای راستگرایان آمریکایی را از جان و مال خود بپردازند.