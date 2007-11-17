حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید پروژه "باد گاهی می وزد" گفت: " این فیلم هم اکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد که برای این کار از مینو فرشچی، نغمه ثمینی و مرتضی سرهنگی دعوت به همکاری کرده‌ایم و آنها در حال حاضر سرگرم این کار هستند."

تهیه کننده پروژه سینمایی "باد گاهی می‌وزد" سپس از آغاز پیش تولید این فیلم طی روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: "هفته آینده برای بازبینی لوکیشن‌های فیلم اقدام خواهیم کرد و پس از آن کار وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود."

فیلمنامه "باد گاهی می وزد" را امامی نوشته و موضوع آن درباره حضور زنان در عرصه دفاع مقدس است. حکمت درباره پرداختن به این موضوع نیز گفت: "زنان در دوران دفاع مقدس ایثارگری‌های فراوانی داشتند، ولی متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفتند. ما در این فیلم قصد داریم فداکاری مادران ایرانی در زمان جنگ را با نگاهی جهانشمول به تصویر بکشیم."

این تهیه‌کننده و کارگردان سینما درباره پروژه "لالایی" به کارگردانی خود نیز گفت: "این فیلم در مرحله تحقیق است. در حال حاضر گروه اول تحقیقات خود را انجام داده اند و گروه دوم برای انجام تحقیقات به زودی به کشورهای آسیای میانه سفر خواهند کرد. فعلا منتظر صدور روادید برای اعضاء گروه هستیم تا فاز دوم تحقیقات را شروع کنیم."

حکمت قرار است در فیلم "لالایی" به فرهنگ این نوا در میان اقوام ایرانی و فارسی زبانان کشورهای آسیای میانه بپردازد. وی علاوه بر این فیلم "سه زن" را هم در مراحل پایانی فنی دارد. صداگذاری و میکس این فیلم توسط پرویز آبنار در استودیو عروج فیلم به انجام رسیده و ابراهیم حقیقی نیز تیتراژ آن را آماده و طراحی کرده است.

"سه زن" توسط نغمه ثمینی نوشته شده و قصه آن درباره سه نسل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کرده و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده میان حال و آینده، همدیگر را بازمی‌یابند. نیکی کریمی، رضا کیانیان، بابک حمیدیان، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، ستاره پسیانی، احمد ساعتچیان و آتیلا پسیانی بازیگران اصلی این اثر هستند.