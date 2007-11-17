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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۵۸

دوری از گرایش های شخصی لازمه کار هیئت های منصفه است

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری آذربایجان غربی اعضای هیئت منصفه مطبوعات آذربایجان غربی را به دوری از گرایش های شخصی و گروهی فراخواند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمد علی موسوی ظهر امروز در آیین اعطای احکام اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان با بیان اینکه قضاوت در امر مطبوعات کار سخت و دشوار است اظهار داشت: اعضای این هیئت باید خود را به سلاح ایمان، صداقت و تقوی الهی مجهز کنند.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم در عمل عدالت را رعایت کنیم و پاکی نفس، اجتناب از حب و بغض‌ها که لازمه رعایت عدالت در تصمیم گیری است در سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

در ادامه این مراسم اعضای هیئت منصفه جدید مطبوعات آذربایجان غربی معرفی و احکام هر یک از آنان توسط مدیر کل دادگستری استان به آنها اعطا شد.

در این هیئت که از میان اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون، کسبه و بازاریان، فرهنگیان، دانشگاهیان و فعالان عرصه مطبوعات انتخاب شده‌اند، حجت‌الاسلام محمدباقر کریمی، دکتر محبوب طالعی، دکتر جلال غفارزاده، عباس نوری، رحمت الله صابونچی، حیدرعلی اران، یونس حساس، علی معین فر، علی علیزاده، هدایت فلاحت، جمال عباس‌زاده، عوض نادری و خانم شهین وحدانی عضویت دارند.

کد مطلب 588019

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