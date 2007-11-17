بهترین بازی خارج از خانه خود را انجام دادیم

فرهاد کاظمی ظهر امروز پس از باخت این تیم در مقابل ابومسلم خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ما شش موقعیت گل داشتیم که تنها یک بار توانستیم به گل برسیم و با توجه به اینکه تیم ابومسلم بازی مستقیم را سیستم خود قرار داده بود ما راه نفوذ آنها را بستیم اما همین اتفاقات فوتبال هست که باعث قشنگی آن می شود.

سر مربی تیم مس کرمان در خصوص شناخت از تیم ابومسلم عنوان نمود: من قبلا در این تیم مربیگری کردم بدون شناخت به مشهد نیامدم و در کل ابومسلم تیم خوبی است تا به حال اگر نتایج بدی گرفته شاید شانس نداشته است همچنین از تیم خود راضیم و به نتیجه کاری ندارم.

وی در خصوص بازیکنان خارجی تیمش بیان نمود: پائولو از بهترین بازیکنان میدان بود تا زمانیکه بدنش جواب میداد و می توانست در زمین بدود اما بعد از آن با توجه به خستگی اش تصمیم گرفتم تا تعویضش کنم اما مورالز آنفولانزا گرفته بود و ادینیهو نیز مصدوم شده بود به همین دلیل از آنها استفاده نکردم.

وی در پایان ضمن ابراز رضایت از بازیکنان تیمش خاطر نشان کرد: با یک هفته فرصت داریم تا نقاط ضعف خود در مقابل ابومسلم را بپوشانیم و بازی بهتری در جام حذفی انجام دهیم.