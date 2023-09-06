مرز خسروی آماده بازگشت زائران اربعین

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: موج بازگشت زائران اربعین حسینی از امروز شدت بیشتری خواهد یافت و در همین راستا مرز خسروی آماده بازگشت زوار است.

وی افزود: تاکنون ۸۵۰ هزار تردد از پایانه مرزی خسروی صورت گرفته است و با توجه به اینکه اربعین حسینی در ایران و عراق در یک روز برگزار می‌شود امروز شاهد پیک بازگشت زائران هستیم.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در پایانه مرزی خسروی، تصریح کرد: علاوه بر اتوبوس‌های درون شهری که در پایانه مرزی خسروی مستقر هستند اتوبوس‌های برون شهری نیز به مقصد تهران، اراک، اردبیل، قم و… منتقل می‌کنند.

شعبانی اضافه کرد: چندین دستگاه اتوبوس نیز توسط سپاه در مرز خسروی مستقر شده که به صورت رایگان زائران را به کرمانشاه منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: در مسیر بازگشت زوار نیز موکب هایی برای اسکان و پذیرایی تعبیه شده است و در تمام شبانه روز آماده پذیرش زائران هستیم.