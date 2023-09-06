ساعت شروع کار ادارات در خراسان رضوی از فردا ۷ صبح خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییر ساعت کاری ادارات به علت مدیریت مصرف برق در ماه‌های گرم سال بود که با پایان بازه زمانی ابلاغ شده، ساعت شروع کار ادارات به ۷ صبح باز می‌گردد.

براساس ابلاغ معاون استاندار خراسان رضوی و دبیر شورای اداری استان با عبور از این شرایط ساعت کاری ادارات از پنجشنبه به حالت قبل برمی‌گردد.

براین اساس از روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت شروع به کار کلیه ادارات، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سطح استان از ساعت ۷ صبح با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (۴۴ ساعت کاری در هفته) خواهد بود.