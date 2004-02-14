بودجه هزار ميليارد و 300 ميليون توماني شهرداري تصويب مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهدي چمران امروز در جمع خبرنگاران افزود : شهرداري با توجه به منابع جديد درآمدي و عوارضي كه در جلسات اخير شوراي شهر به تصويب رسانده بودجه پيشنهادي خود را براي سال 83 ارسال كرده است ، اين در حالي است كه بودجه بخش مهمي از بودجه 770 ميليارد توماني شهرداري تهران در سال 82 به علت از بين رفتن درآمد شهرداري از محل فروش تراكم به دست نيامده است .

وي ادامه داد : حدود 300 ميليارد تومان از بودجه شهرداري تهران در سال 82 بايد از محل فروش تراكم به دست مي آمد كه با توجه به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در 19 فروردين امسال حداكثر دو ميليارد تومان آن محقق شده است و در حالي كه امسال مي بايستي حدود 5/1 ميليون متر مربع تراكم مازاد بر ساخت فروخته مي شد ميزان فروش تراكم در سال جاري از 200 هزار مترمربع تجاوز نمي كند .

وي اضافه كرد : شهرداري تهران براي جبران كاهش درآمد خود به سمت احياي درآمدهاي فراموش شده از محل عوارض خدمات شهري روي آورد و تلاش كرد با احياي اين عوارض يا به روز كردن آنها به منابع درآمدي پايدار دست يابد .

وي اضافه كرد : مشكل اصلي شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران مشخص نبودن مدير اصلي و واحد شهري و تصميم گيري مراكز متعدد در مسائل مختلف شهري است به طور مثال در حالي كه شهرداري تهران براي اجراي طرحهاي عمراني و انتقال ساختمانهاي روي گسلها نيازمند بودجه براي خريد اين املاك ويا ارائه زمينهاي معوض به آنهاست در زمان حاضر اين امكان در اختيار شهرداري تهران قرار ندارد .

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت : شهرداري تهران امسال براي خريد املاك معارض در مسير طرحها 110 ميليارد تومان هزينه كرده است در حالي كه هنوز تعداد زيادي از املاك مردم در مسير طرحها يا بر روي گسلها نيازمند بودجه جديد يا ارائه زمين معوض هستيم .

وي ادامه داد : نبود تمركز در مديريت شهر ضربه هاي شديدي را به شهر تهران مي زند و تا زماني كه نتوانيم از موازي كاري و برخوردهاي پراكنده و سليقه اي در مديريت شهري جلوگيري كنيم نمي توانيم براي رفع مشكلات اساسي مردم قدمهاي موثري برداريم .

وي همچنين اضافه كرد : جلوگيري از افزايش جمعيت شهر تهران و ساخت و ساز در خارج از حريم تهران يكي از مسائل و دغدغه هاي اساسي شوراي شهر است و با توجه به اينكه بر اساس برنامه چشم انداز شهر تهران جمعيت اين شهر نبايد از هفت ميليون و 650 هزار نفر تجاوز كند همه تلاش خود را به كار مي گيريم تا ضمن جلوگيري از افزايش جمعيت شهر تهران براي خروج جمعيت مازاد اين شهر نيز اقدام كنيم و براي اين كار هماهنگي و همكاري همه دستگاههاي دولتي و غير دولتي را طلب مي كنيم .

چمران گفت : افزايش عوارض نوسازي سازمانها و شركتهاي غير ضرور به منظور خروج آنها از شهر يكي از برنامه هايي است كه به منظور جلوگيري از افزايش جمعيت تهران انجام داده ايم و با وجودي كه موضعگيري هاي سختي در اين زمينه از سوي شركتهاي مورد نظر شده است با تمام توان خود براي اجراي اين مصوبه اقدام مي كنيم و در صورت تمكين نكردن شركتهايي كه وجود دفتر آنها در تهران ضرورت ندارد شهرداري تهران از حقوق قانوني خود براي خروج آنها از تهران استفاده مي كند .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شهرداري تهران و شوراي شهر از امكانات خود براي تبليغات انتخاباتي حزب آبادگران استفاده مي كند يا خير گفت : به هيچ وجه شهرداري و شوراي شهر از امكاناتي كه در اختيار دارد براي تبليغات انتخاباتي هيچ گروه و حزبي استفاده نمي كند و در صورتي كه موردي در اين زمينه مشاهده شود به شدت با آن برخورد مي كنيم .

وي ادامه داد : متاسفانه بر اساس يك رويه قديمي در شهرداري در گذشته از امكانات شهر به نفع گروههاي خاص استفاده مي شد كه به شدت مورد انتفاد ماست و با شدت با موارد تخلف در اين زمينه برخورد مي كنيم .

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت : تقريبا تزديك به 100 درصد مصوبات شوراي شهر به مرحله اجرا رسيده است و در مورد ضوابط تعيين شده در زمينه ساخت و ساز يا هر بخش ديگر با هيچ ارگان اعم از دولتي و غير دولتي يا نظامي و غير نظامي مصالحه نمي كنيم و در همه موارد تنها منافع شهر و مردم را در نظر مي گيريم .

وي همچنين افزود : قرار است به منظور دريافت نظرات مردم از نحوه خدمت رساني شهرداري تهران و ارگانهاي ديگر به مردم يك نظر سنجي كلي از نحوه خدمت رساني سازمانهاي اجرايي از مردم صورت گيرد و شهروندان تهران بر اساس آن سازمان خدمت رسان نمونه را در سال 82 با پر كردن فرمهاي نظر سنجي معرفي مي كنند و سازمان نمونه از سوي شوراي شهر مورد تقدير قرار مي گيرد .