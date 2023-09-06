حجم سنگین برف و یخ در گردنه بیژن/ عملیات انتقال پیکر جانباختگان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات جستجو و انتقال پیکر جانباختگان ریزش بهمن و غار یخی در گردنه بیژن عصر چهارشنبه به پایان رسید.

این حادثه ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.

فوتی‌ها، گردشگران اصفهانی حاضر در محدوده این غار یخی بودند.