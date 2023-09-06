حجم سنگین برف و یخ در گردنه بیژن/ عملیات انتقال پیکر جانباختگان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات جستجو و انتقال پیکر جانباختگان ریزش بهمن و غار یخی در گردنه بیژن عصر چهارشنبه به پایان رسید.
این حادثه ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.
فوتیها، گردشگران اصفهانی حاضر در محدوده این غار یخی بودند.
یاسوج_ اولین تصاویر از عملیات جستجوی مفقودین حادثه ریزش بهمن در گردنه بیژن بیانگر حجم سنگین یخ و برف است.
به گزارش خبرنگار مهر، عملیات جستجو و انتقال پیکر جانباختگان ریزش بهمن و غار یخی در گردنه بیژن عصر چهارشنبه به پایان رسید.
این حادثه ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.
فوتیها، گردشگران اصفهانی حاضر در محدوده این غار یخی بودند.
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