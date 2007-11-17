به گزارش خبرنگار مهر، فیلم فضایی و افسانهای "آفتاب" به کارگردانی بویل فیلمساز بریتانیایی بر مبنای فیلمنامه الکس گارلند سال 2007 ساخته شده و روایتگر سفری فضایی برای جلوگیری از خاموش شدن خورشید است. رز بیرن، کلیف کرتیس، کریس ایوانس، تروی گاریتی و سیلیان مرفی در فیلم بازی کردهاند.
"آفتاب" با بودجه 20 میلیون پوندی ساخته شد و فروش جهانی آن 31 میلیون دلار بود. داستان این فیلم 50 سال آینده اتفاق میافتد. خورشید در حال خاموش شدن و در نتیجه مرگ زمین قریبالوقوع است. فضانوردان برای جلوگیری از خاموش شدن خورشید به فضا میروند، اما ماموریت آنها با شکست رو به رو میشود. هفت سال بعد تیم جدید به فضا میرود تا ...
فیلم سینمایی "آفتاب" فردا شب در قالب برنامه سینما و ماوراء از شبکه چهار سیما پخش میشود. کارگردان این اثر متولد سال 1956 است و فیلمهای مطرحی چون "گور کمعمق"، "قطار بازی"، "ساحل" و " 28 روز بعد" را در کارنامه هنری خود دارد.
نظر شما