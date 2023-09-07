جابجایی بیش از ۲ میلیون تن کالا در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرالله داموغ افزود: از ابتدای سال جاری ۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۶۰۰ تن کالا از مبدا جنوب استان به سایر نقاط کشور جا به جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: این میزان کالا با صدور ۱۴۳ هزار و ۴۷۰ برگ بارنامه به نقاط مختلف کشور جا به جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.

این مسئول افزود: عمده کالاهای جا به جا شده از مبدأ جنوب استان شامل هندوانه، گندم، کلینکر و انواع فراورده‌های نفتی می‌باشد.

رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان با اشاره به حذف فیزیکی بارنامه و الکترونیکی کردن اسناد در سال گذشته خاطر نشان کرد: با حذف بارنامه کاغذی، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابه‌جایی کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرجع مورد تأیید برای تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی، صاحبان کالا و وزارت صمت است.

داموغ با بیان اینکه حمل بار بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه به شبکه راه‌های کشور که با هزینه بسیار زیاد ساخته شده‌اند خسارت وارد می‌کند، گفت: کار کنترل و شناسایی ناوگان باری متخلف اضافه تناژ به صورت مستمر در محورهای مواصلاتی جنوب استان به منظور تأمین ایمنی تردد و جلوگیری از اختلال در تردد و هرگونه حوادث جاده‌ای و همچنین حفظ و نگهداری راه‌ها و ابنیه فنی صورت می‌گیرد و در صورت رعایت نکردن این موضوع با متخلفان برخورد می‌شود.

رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان با بیان اینکه ۸۱ شرکت حمل و نقل باری در جنوب استان فعال است، از مردم و صاحبان کالا خواست هرگونه انتقاد و شکایت خود از عملکرد شرکت‌ها و رانندگان را به سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون‌های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.