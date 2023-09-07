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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۰۱

رئیس کمیته امداد بابل:

۸۶ طرح اشتغال ویژه مددجویان در بابل اجرا شد

۸۶ طرح اشتغال ویژه مددجویان در بابل اجرا شد

بابل- رئیس کمیته امداد بابل از اجرای ۸۶ طرح اشتغال طی پنج ماه اول سال جاری برای مددجویان در شهرستان خبر داد.

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۸۶ طرح اشتغال در ۵ ماهه اول ماهه امسال برای مددجویان تحت حمایت در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کلی امداد مبنی بر توانمند سازی مددجویان تحت حمایت و خروج از چرخه فقر در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۳۳۷ نفر از مددجویان با مبلغ ۴۱ میلیارد تومان جهت دریافت تسهیلات بانکی به بانک معرفی شدند.

وی بیان داشت: از این تعداد معرفی شده تا به حال ۸۶ نفر مبلغ ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان موفق به دریافت وام شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بابل ۶ هزار و ۳۰۵ خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات مختلف این نهاد بهره مند هستند.

کد مطلب 5880794

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