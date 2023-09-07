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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۰۶

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان خنک می شود

هوای زنجان خنک می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی زنجان از خنک شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و ابراز داشت: سرعت وزش باد از اوایل هفته آینده شدت می‌گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و هوا خنک‌تر می‌شود.

رحمان نیا به به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.

کد مطلب 5880799

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