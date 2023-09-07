هوای زنجان خنک می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و ابراز داشت: سرعت وزش باد از اوایل هفته آینده شدت می‌گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و هوا خنک‌تر می‌شود.

رحمان نیا به به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۰ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.