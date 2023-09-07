۲ دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در کنگان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ «بنک» و پاسگاه انتظامی «شیرینو» هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی به ۲ خودرو مشکوک و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروها؛ مقدار ۲ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان افزود: مأموران در این رابطه ۲ خودرو را به همراه متهمان، توقیف کردند که متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حبیبی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.