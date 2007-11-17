به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد هفدهمین جشنواره فیلم اوبربیه روزهای 21 تا 27 آبان در دو برنامه ابتدا مجموعهای از فیلمهای عباس کیارستمی مانند "مسافر"، "نان و کوچه"، "زنگ تفریح"، "همسرایان"، "خانه دوست کجاست؟" و ... را به نمایش گذاشت و پس از آن تعدادی فیلم پویانمایی کانون بر روی پرده رفت.
در این مجموعه فیلمهای "گلباران" و "رخ" علیاکبر صادقی، "خواب" علیرضا چیتایی، "مادربزرگ پرنده" فاطمه گودرزی و "ریشه در آسمان" فرخنده ترابی نمایش داده شد. سالهای گذشته فیلم "باشو غریبه کوچک" بهرام بیضایی جایزه بزرگ این جشنواره سینمایی را از آن خود کرده بود. ضمن اینکه صادقی نیز در دورههای پیشین در مقام داور جشنواره حضور داشته است.
در جشنواره سینامول هم از 23 تا 27 آبان در آوینیون فرانسه فیلم "مادربزرگ پرنده" گودرزی در برنامه فیلمهای کوتاه به نمایش درآمد. در بخش دیگر جشنواره فیلمهای "آب و آئینه" بیژن زمانپیرا، "غفلت" سعید مترصد، "میوه درخت زیتون" میسا مولوی، "آخرین روستای سرشماری نشده" شهرام علیدی، "همسفر خاموش" الهام حسینزاده و "کمی بالاتر" مهدی جعفری روی پرده رفت.
همچنین فریور اقوامی رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه در شهر مون پلیه به منظور بحث و گفتوگو با تماشاگران در این جشنواره حضور داشت.
نظر شما