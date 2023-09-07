پشتیبانی انتقال زائران اربعین حسینی از مرز مهران به تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز عباس‌نژاد در جمع خبرنگاران از اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری تبریز برای پشتیبانی و رفع کمبود ناوگان حمل و نقل مسافر جاده‌ای جهت جابجایی زائران از مرز مهران به تبریز خبر داد.

وی افزود: پیرو دستور شهردار تبریز ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری برای پشتیبانی و رفع کمبود جهت جابجایی زائران از مرز مهران به تبریز به کمک برای حمل و نقل مسافر جاده‌ای اعزام شدند.

وی افزود: این تعداد ناوگان دیشب در مرز مهران نسبت به مسافرگیری بیش از ۹۰۰ زائر اقدام کردند.

عباس نژاد خاطرنشان کرد: با تاکید شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز امسال با تمامی ظرفیت و امکانات پشتیبانی ناوگان اربعین در مرزهای مهران و تمرچین انجام و بیش از ۸۰۰۰ زائر با اتوبوس‌های شهرداری تبریز به مرزهای فوق و بالعکس انتقال یافتند و در شهر مهران نیز تاکنون خدمات اتوبوسرانی تبریز از پایانه برکت تا مرز مهران با جابجایی حدود ۳۰۰ هزار نفر زائر انجام گرفته است.