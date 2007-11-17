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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۴۱

اخبار کوتاه رادیو

برنامه جدید "دین و داد" با بررسی تاریخ ایران باستان در دوره‌های مختلف به زودی از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از اول آذرماه روی آنتن رادیو گفتگو می‌رود و قصد دارد ایران باستان، پادشاه هخامنشی، ایران و دادگری، عدالت و یکتاپرستی و دین زرتشت را با حضور صاحب‌نظران بررسی کند.

ـ برنامه "روایت هفتم" با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان جمعه‌ها ساعت 20 به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش می‌شود. مسعود عابدین نژاد سردبیر برنامه است.

ـ برنامه "اینجا رادیو گفتگو" از  یکشنبه 27 آبان در طول یک هفته با بررسی تاثیر عوامل محیطی در شکل گیری صفات و شخصیت از رادیو گفتگو پخش می شود. جواد آگاه سردبیر برنامه است.

ـ "سلامت روان" عنوان برنامه‌ای از گروه عصرگاهی رادیو سلامت است که به موضوع هوش هیجانی می‌پردازد. مینا خزری سردبیر این برنامه است.

کد مطلب 588092

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