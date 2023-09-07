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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان عنوان کرد؛

دستگیری سارق موتورسیکلت با ۳ فقره سرقت

دستگیری سارق موتورسیکلت با ۳ فقره سرقت

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه دار موتورسیکلت با سه فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره سرقت موتورسیکلت در این شهرستان، بررسی موضوع جهت دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات شبانه‌روزی و هوشمندانه صورت گرفته توسط مأموران کلانتری ۱۱، در نهایت عامل این سرقت شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با اشاره به اینکه متهم پس از انتقال به کلانتری و روبه‌رو شدن با ادله پلیس چاره‌ای جز اعتراف به فعالیت بزهکارانه خود نداشت، گفت: متهم در تحقیقات تکمیلی به سه فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم سابقه درگیری و ایجاد رعب و وحشت داشته خاطرنشان کرد: شهروندان ضمن رعایت موارد ایمنی و هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 5880946

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