دستگیری سارق موتورسیکلت با ۳ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره سرقت موتورسیکلت در این شهرستان، بررسی موضوع جهت دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات شبانه‌روزی و هوشمندانه صورت گرفته توسط مأموران کلانتری ۱۱، در نهایت عامل این سرقت شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با اشاره به اینکه متهم پس از انتقال به کلانتری و روبه‌رو شدن با ادله پلیس چاره‌ای جز اعتراف به فعالیت بزهکارانه خود نداشت، گفت: متهم در تحقیقات تکمیلی به سه فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم سابقه درگیری و ایجاد رعب و وحشت داشته خاطرنشان کرد: شهروندان ضمن رعایت موارد ایمنی و هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ گزارش دهند.