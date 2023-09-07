به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی روز پنج شنبه گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ امسال متفاوت‌تر از سال گذشته و تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ نیز در آن لحاظ شده است.

وی افزود: میزان تسهیلات قرض‌الحسنه استان زنجان برای اشتغال‌زایی ۲,۲۷۶ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن از طریق مرکز در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بنیاد برکت و صندوق نوآوری استان قرار داده شده و کارسازی آن در حال انجام است. الباقی یعنی ۵۰ درصد این اعتبار نیز برای توزیع بین دستگاه‌ها در اختیار استان گذاشته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: برخی بانک‌های این استان سال گذشته در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ عملکرد خوبی نداشتند و انتظار داریم امسال شاهد نقش‌آفرینی پررنگ آنها در این خصوص باشیم.

گفتنی است، نسبت اشتغال در استان سال ۱۴۰۰، ۴۲.۵ و در سال گذشته، ۴۵.۷ درصد بوده است. سهم بخش صنعت از اشتغال استان، ۳۳.۶ درصد است و براساس برنامه ابلاغی در راستای سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت، امسال ایجاد ۱۴ هزار و ۶۴۹ شغل در استان هدف‌گذاری شده است.