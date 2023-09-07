به گزارش خبرنگار مهر، ناجی شهیب زاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اعلام اینکه عملیات رهاسازی زنبور تلنموس در پنج هکتار از مزارع ذرت روستای قلعه ربع دزفول آغاز شده است، افزود: برنامه کنترل بیولوژیک آفات یکی از برنامه‌های مهم سازمان حفظ نباتات کشور و جهاد کشاورزی است،

وی با اشاره به اینکه همه ساله بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار هکتار ذرت در خوزستان کشت می‌شود، ادامه داد: یکی از آفات مهم ذرت کرم ساقه خوار (سزانیا) است که دوره‌ای از حیات خود را درون ساقه ذرت سپری می‌کند که کنترل آن به وسیله سموم شیمیایی با مشکل مواجه می‌شود و خسارت خود را به ذرت وارد می‌کند به‌طوری که کشاورز مجبور می‌شود چندین بار از سمپاشی برای از بین بردن آفت استفاده کند ولی سمپاشی نیز فایده‌ای ندارد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: یکی از عوامل مؤثر در مبارزه و کنترل این آفت استفاده از زنبور تلنموس است که این زنبور در حال حاضر در شرکت‌های کشت و صنعت استان در حال تولید است.

شهیب زاده با بیان اینکه رهاسازی زنبور تلنموس برای نخستین بار به صورت پایلوت در مزارع ذرت خوزستان اجرا می‌شود، اظهار کرد: این طرح برای جذب سرمایه گذار برای تولید زنبور در محیط کشاورز و گسترش کشت ذرت مؤثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: کاهش مصرف میزان سم، تولید محصول سالم‌تر و کاهش جمعیت آفت از مهمترین فواید مبارزه بیولوژیک با آفات است.

شهیب زاده گفت: عملیات رهاسازی زنبور تلنموس توسط مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و جهاد کشاورزی دزفول با همکاری شرکت توسعه ذرت و کشت و صنعت شهید رجایی انجام شد و پیش بینی شده حدود ۲۰ هزار زنبور تلنموس رهاسازی شود.