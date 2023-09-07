فراجا در برقراری امنیت مراسم های اربعین مقتدرانه عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در مراسم سوگواری اربعین حسینی که با حضور فرمانده انتظامی استان، معاونان، مدیران و کارکنان انتظامی استان در حسینیه آیت الله خامنه ای ستاد انتظامی استان برگزار شد، از برگزار کنندگان و دست اندرکاران مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره به خدمات ارزنده پلیس در برگزاری این مراسم، گفت: سازمان انتظامی در همه مأموریت‌های خود اعم از برقراری امنیت ترافیکی، امنیت شهری، برونشهری و امنیت مرزی در این ایام که دشمن فکر می‌کرد می‌تواند در این مراسم اختلال ایجاد کند، بسیار مقتدرانه عمل کرد.

امام جمعه شهرستان ساری با بیان اینکه نیروی انتظامی در برگزاری این مراسم بیشترین مسئولیت را برعهده داشته است، اظهار داشت: کارکنان انتظامی بسیار خوب از عهده این مسئولیت برآمده‌اند و قطعاً در پیشگاه امام حسین (ع) اجری عظیم دارند و افتخاری بالاتر از این نیست که در حوزه جغرافیای گسترده کشور جمهوری اسلامی ایران، فراجا با تمام قدرت و توان در خدمت زوار امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به احساس مسئولیت همه آحاد جامعه در برپایی این مراسم را ناشی از عشق به امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت برشمرد و اذعان داشت: تنها چیزی که توانست این موج عظیم میلیونی را مدیریت کند و آن را حفظ کند ناشی از عشق به امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران در ادامه با اشاره به اینکه گاهی انسان این سوال در ذهنش تبلور می‌یابد که انسان برای زندگی نیاز به ابزار دارد به پیشرفت‌های علم و فن آوری در جهان امروز اشاره کرد و اظهار داشت: اما در کنار این ابزار راه درست و مسیر اصلی زندگی بشر یک اصلی مهمتر و فراتر از آن است که اگر به درستی به انسان نشان داده نشود انسان به انحراف کشیده خواهد شد.

ایت الله لائینی خاطرنشان کرد: ابزار زندگی را علوم مادی و صنعتی و طبیعی می‌سازند اما راه زندگی را دین برای ما مشخص می‌کند، عقل انسان را به راه درست و به سمت خدا هدایت می‌کند و خداست که انسان را به سمت راه درست می‌کشاند و اگر انسان در راه درست قدم بگذارد قطعاً به سعادت خواهد رسید.

وی با بیان این نکته که راه دست و صراط مستقیم در گرو خداشناسی است انسانیت، عقلانیت، وجدان، رحمت، مودت آزادی و آزادگی، عزت گرایی و … را از راه‌های رسیدن انسان به عزت برشمرد، تصریح کرد: انسان می‌بایست در کنار داشتن ابزار زندگی مدرن به دنبال مسیر درست زندگی بگردد تا صراط مستقیم را پیدا کرده و در پیمودن این راه مستقیم به سرمنزل حقیقت یعنی به بهشت برسد و امام حسین (ع) آمده است تا راه درست زندگی و راه رسیدن به معنویت و خدا را به ما نشان دهد.

آیت الله لائینی خاطرنشان کرد: راه درست زندگی و نیازهای معنوی که راه درست زندگی است را علمای دین با تاسی از ائمه معصوم به ما می‌آموزند و هدف نهایی و غایت زندگی انسان‌ها را مکاتب دینی به آنان نشان می‌دهند و راه درست همان راهی است که به بهشت رضوان و سعادت اخروی ختم خواهد شد

آیت الله لائینی بیان داشت: همه مأموریت‌ها و خدمات کارکنان فراجا ارزشمند است و در واقع شما سربازان بی ادعا و گمنام امام زمان (عج) هستید که در لباس مقدس فراجا انجام وظیفه می‌کنید، اما نقش و مأموریت خادمی زائران امام حسین (ع) که یکی از جلوه‌های مظلومیت او یاران و اصحابش شهادت با لبان تشنه بود متفاوت از سایر مأموریت‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران در خاتمه با بیان اینکه گام برداشتن در راه اهل بیت (ع) خیلی متفاوت است، گفت: مطمئناً هر قدم و خدمت در این مسیر توشه‌ای ارزشمند برای آخرت همه شما است.