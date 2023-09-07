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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی:

هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد/ کاهش کیفیت هوا

هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد/ کاهش کیفیت هوا

بجنود_ رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی گفت: وزش باد لحظه‌ای شدید منجر به کاهش کیفیت هوا از بعدازظهر پنج‌شنبه در استان می‌شود.

مهری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بعدازظهر پنج‌شنبه وزش باد لحظه‌ای شدید با گردوخاک محلی منجر به کاهش کیفیت هوا در خراسان شمالی خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: شاهد بارش باران در پاره‌ای نقاط رگبار باران و رعدوبرق نیز در استان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: منطقه اثر این سامانه در اغلب نقاط خراسان شمالی به ویژه نیمه شمالی و شرق استان خواهد بود.

هاشمی خطر نشان کرد: تا بعدازظهر جمعه فعالیت این سامانه ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: آسیب به سازه‌های موقت، کاهش دید و کیفیت هوا، آب‌گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش ۳-۴ درجه‌ای دما روز پنج شنبه تا جمعه در گرم‌ترین ساعات از اثرات این سامانه خواهد بود.

کد مطلب 5880990

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