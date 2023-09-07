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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

مدیرکل راهداری خراسان شمالی خبر داد؛

آمادگی راهداری خراسان شمالی برای سفرهای ایمن زائرین حرم رضوی

آمادگی راهداری خراسان شمالی برای سفرهای ایمن زائرین حرم رضوی

بجنورد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی از آمادگی این اداره کل برای سفرهای ایمن جاده‌ای زائران رضوی در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسطیح شانه جاده‌ها، مناسب سازی محل تردد زائران، جانمایی موکب‌های خدمات رسانی به زائران، نصب علائم عمودی و بنرها، توزیع جلیقه شبرنگ برای زائران، تکمیل خط کشی‌ها و رفع ریزش برداری و موانع حاشیه راه‌ها از جمله اقداماتی است که برای ایمن سازی جاده‌ها از ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان گرمه تا انتهای حوزه استحفاظی شهرستان فاروج به طول ۲۵۰ کیلومتر انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: گشت‌های راهداری طی این ایام در دو نوبت در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی به زائران رضوی خدمت‌رسانی می‌کنند.

کد مطلب 5880994

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