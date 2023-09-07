به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نبود استراحت کافی یکی از مهم‌ترین دلایل خستگی بوده و این موضوع روی هوشیاری فرد تأثیر می‌گذارد و به همین علت شخص احساس سنگینی می‌کند و موجب خطرات جدی در رانندگی می‌شود.

وی افزود: خستگی باعث کاهش تمرکز شده و توجه کافی به رانندگی کمتر مورد توجه راننده خسته قرار می‌گیرد و به همین دلیل زمان لازم برای عکس العمل در مواقع ضروری افزایش یافته و ارزیابی خطرات احتمالی کندتر انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان افزود: بی حوصلگی، نبود تمرکز فکری، تلاش برای باز نگه داشتن چشم‌ها، کاهش قدرت شنوایی، کاهش قدرت مکالمه، نبود توانایی کافی برای بالا نگه داشتن سر و نبود تمرکز در دید از علائم خستگی و خواب آلودگی است.

وی ادامه داد: زائران توجه داشته باشند از مهم‌ترین پیامدهای رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی، واژگونی خودروها بوده که خسارات و صدمات شدیدی در پی دارد.

سرهنگ رحیمی گفت: با توجه به اینکه زائران پس از شرکت در مراسم پیاده روی اربعین دچار خستگی جسمی می‌شوند، لازم است پس از ورود به کشور ابتدا استراحت کافی داشته باشند و چنانچه حین رانندگی احساس خواب آلودگی کردند باید در محل امن توقف کرده و تا بر طرف شدن این حالت از رانندگی خودداری کنند.