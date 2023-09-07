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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

خوزستان پایتخت موکب‌ها - ۴۱۷؛

ارائه مهمترین توصیه‌های رانندگی به زوار برای جلوگیری ازوقوع حوادث

ارائه مهمترین توصیه‌های رانندگی به زوار برای جلوگیری ازوقوع حوادث

اهواز- رئیس پلیس راه خوزستان، مهم‌ترین توصیه‌های رانندگی به زوار حسینی را برای جلوگیری از وقوع حوادث ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نبود استراحت کافی یکی از مهم‌ترین دلایل خستگی بوده و این موضوع روی هوشیاری فرد تأثیر می‌گذارد و به همین علت شخص احساس سنگینی می‌کند و موجب خطرات جدی در رانندگی می‌شود.

وی افزود: خستگی باعث کاهش تمرکز شده و توجه کافی به رانندگی کمتر مورد توجه راننده خسته قرار می‌گیرد و به همین دلیل زمان لازم برای عکس العمل در مواقع ضروری افزایش یافته و ارزیابی خطرات احتمالی کندتر انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان افزود: بی حوصلگی، نبود تمرکز فکری، تلاش برای باز نگه داشتن چشم‌ها، کاهش قدرت شنوایی، کاهش قدرت مکالمه، نبود توانایی کافی برای بالا نگه داشتن سر و نبود تمرکز در دید از علائم خستگی و خواب آلودگی است.

وی ادامه داد: زائران توجه داشته باشند از مهم‌ترین پیامدهای رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی، واژگونی خودروها بوده که خسارات و صدمات شدیدی در پی دارد.

سرهنگ رحیمی گفت: با توجه به اینکه زائران پس از شرکت در مراسم پیاده روی اربعین دچار خستگی جسمی می‌شوند، لازم است پس از ورود به کشور ابتدا استراحت کافی داشته باشند و چنانچه حین رانندگی احساس خواب آلودگی کردند باید در محل امن توقف کرده و تا بر طرف شدن این حالت از رانندگی خودداری کنند.

کد مطلب 5881013

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