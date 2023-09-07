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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

فرمانده انتظامی نوشهر:

عوامل نزاع دسته جمعی در نوشهر دستگیر شدند

عوامل نزاع دسته جمعی در نوشهر دستگیر شدند

نوشهر- فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری عوامل درگیری و نزاع دسته جمعی در یکی از کافه های شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر درویشی افزود: به دنبال درگیری و نزاع دسته جمعی در یکی از کافه‌های شهرستان در شب گذشته، با وجود هشدار و تاکید پلیس متأسفانه این نزاع به قمه کشی و ضرب و شتم کشید که عده‌ای مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار داشت: این نزاع و درگیری در بیمارستان هم ادامه داشت تا جایی که در خارج از این مرکز درمانی منجر به تیراندازی شد.

وی گفت: در این ارتباط پنج نفر از عوامل اصلی درگیری دستگیر شدند ضمن آنکه صنف مربوطه هم در محل درگیری توسط مأموران انتظامی منطقه پلمب شد.

سرهنگ درویشی ادامه داد: در این ارتباط پرونده قضائی تشکیل شده که در دست اقدام و بررسی است، افزون بر آن هماهنگی‌های لازم به منظور برخورد و دستگیری با سایر عوامل نزاع و تیراندازی با مقامات قضائی صورت گرفت.
کد مطلب 5881103

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