عوامل نزاع دسته جمعی در نوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر درویشی افزود: به دنبال درگیری و نزاع دسته جمعی در یکی از کافه‌های شهرستان در شب گذشته، با وجود هشدار و تاکید پلیس متأسفانه این نزاع به قمه کشی و ضرب و شتم کشید که عده‌ای مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار داشت: این نزاع و درگیری در بیمارستان هم ادامه داشت تا جایی که در خارج از این مرکز درمانی منجر به تیراندازی شد.

وی گفت: در این ارتباط پنج نفر از عوامل اصلی درگیری دستگیر شدند ضمن آنکه صنف مربوطه هم در محل درگیری توسط مأموران انتظامی منطقه پلمب شد.

سرهنگ درویشی ادامه داد: در این ارتباط پرونده قضائی تشکیل شده که در دست اقدام و بررسی است، افزون بر آن هماهنگی‌های لازم به منظور برخورد و دستگیری با سایر عوامل نزاع و تیراندازی با مقامات قضائی صورت گرفت.