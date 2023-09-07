به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح در جلسه شورای ترافیک شهرستان گرگان امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور در سالن اندیشه شهرداری گرگان تشکیل شد، پس از بحث و بررسی کارشناسی مورد تأیید قرار گرفت.



در این جلسه همچنین از تقاطع تختی تا عدالت ۷ (جنوب به شمال) هم یکطرفه می‌شود.



در نشست شورای ترافیک شهرستان گرگان به موجب طرح جدید، جهت عدالت ۱۹ به سمت خیابان، ولی عصر (عج) نیز یکطرفه خواهد شد.



تصمیم شورای ترافیک شهرستان گرگان مبنی بر یکطرفه شدن معابر ذکر شده، به منظور کاهش حجم ترافیک، رضایتمندی شهروندان به ویژه در آغاز سال تحصیلی جدید اعلام شده است.



این طرح با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، نمایندگان استانداری گلستان، فرمانداری شهرستان گرگان، رئیس پلیس راهور استان و شهرستان گرگان، مدیران شهرداری، کارشناسان و مشاوران ترافیکی گرگان مورد موافقت واقع شد.