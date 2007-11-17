آینده پگاه امیدوار کننده است / دروازه بان پگاه بیکار ترین بازیکن دیدار با شیرین فراز بود

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگارمهر درمورد دیدار با شیرین فرازکرمانشاه ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه تیم ما برابر این تیم که هفته پیش با عملکردی بسیار خوب پرسپولیس را متوقف کرده بود، بازی جالب توجهی را ارائه داد اما متاسفانه در گرفتن نتیجه نهایی ناموفق بودیم.

وی ادامه داد: شیرین فراز در اکثریت دقایق این دیدار مجبور به دفاع کردن بود تا گل نخورد. در این شرایط دروازه بان ما بیکارترین بازیکن میدان بود اما نداشتن اعتماد به نفس لازم در بین بازیکنان همجومی ما باعث شد در این دیدار از پیروزی محروم شویم. ما در نیمه دفاعی خود بسیار خوب بودیم ولی در نیمه هجومی بازیکنان تیم بسیار گل نزن نشان دادند.

سرمربی تیم فوتبال پگاه گیلان همچنین تاکید کرد: با توجه به عملکرد تیم در دو دیدار گذشته باید بگویم تیم روز به روز بهتر می شود و با رفع نقاط ضعف، آینده بسیار امیدوارکننده ای را برای پگاه ترسیم می کنم.

دست نشان درپایان گفت: پگاه یک جای خالی در لیست بزرگسال و 5 جای خالی در فهرست بازیکنان امید دارد که می خواهیم با جذب یک مهاجم گلزن و همچنین هافبکی طراح و بازیساز، مشکل گل نزدن تیم را برطرف کنیم.