مطالعات مرحله نخست بزرگترین سد مخزنی شمال کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با بیان اینکه به زودی مطالعات مرحله دوم این طرح ملی آغاز خواهد شد گفت: در مرحله دوم این طرح مطالعات طراحی سد، نقشه و اسناد مناقصه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه محل اجرای سد تاکنون مشکل زیست محیطی نداشته افزود: با تصویب سد منگل آمل در جلسه استانی هیئت دولت باعث شتاب بیشتری روند اجرای این طرح شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه سد منگل آمل با مزایای شربی، برقی و کشاورزی با حجم مخزنی 600 میلیون متر مکعب به عنوان بزرگ ترین سد مخزنی شمال کشور ساخته خواهد شد هزینه اجرای این طرح را 300 میلیارد تومان بیان و تصریح کرد: با افتتاح این طرح بزرگ ملی 100 هزار هکتار از آب کشاورزی 5 شهر مرکزی مازندران تامین خواهد شد.

واحد با اشاره به اینکه طرح ملی کانال انتقال آب غرب به شرق مازندران به دشت هراز به طول 109 کیلومتر در حال اجراست از بهره برداری مرحله نخست این طرح به طول 12 کیلومتر خبر داد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران هم در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون هشت هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران مشغول به تحصیل هستند گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران تا پایان امسال 120 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مسعود فرزانه با اشاره به اینکه هم اکنون 12 مرکز خصوصی، چهار مرکز عمومی و چهار مرکز دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مازندران فعالیت می کنند از راه اندازی هشت مرکز خصوصی دیگر این دانشگاه در مازندران تا پایان امسال خبر داد.

