سازمان ملل خواهان تسهیل گفتگو میان همسایگان عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دو میستورا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه همچنین با دفاع از دستاورد کاری سازمان ملل متحد در عراق گفت : سازمان ملل درچارچوب ماموریت جدید خود براساس قطعنامه 1770 شورای امنیت در ماه اوت فعالیت بیشتری در عراق خواهد داشت.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در 10 سپتامبر گذشته دو میستورا را به جای اشرف قاضی به عنوان نماینده ویژه خود در عراق تعیین کرد و وی ماموریت خویش را از 11 نوامبر در این کشور آغاز کرد.



نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: باید براین امر تاکید کنیم که سازمان ملل می تواند نقش موثری را درقبال صلح در عراق و نیز ثبات بین المللی ایفا کند.



وی افزود: اولین اولویت های من تسهیل گفتگوی منطقه ای وتماس ها میان طرف ها در منطقه است.

دو میستورا در اشاره به کنفرانس اخیر همسایگان عراق در شهر استانبول ترکیه گفت: برخی از این طرف ها با یکدیگر گفتگو نمی کنند، اما تمایلی برای آن با میانجیگری سازمان ملل داشته اند.



نماینده بان کی مون در عراق گفت : 363 کارمند بین المللی از جمله شمار زیادی از نیروهای امنیتی و 200 عراقی در سازمان ملل در عراق فعالیت می کنند و سایرین نیز در کشورهای همجوار و اکثرا در اردن مقیم هستند.