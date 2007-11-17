سازمان آتش نشانی کرج سرباز آتش نشان جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمود امیریزدانی ظهرامروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان آتش نشانی شهرداری کرج از پنج سال گذشته به منظور آماده سازی شهروندان در هنگام مواجه شدن با حوادث غیرمترقبه به ویژه زلزله دوره های مختلف آموزشی امداد و نجات را برگزار کرده است.

وی افزود: در حال حاضر دانش آموزان 180 مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از سوی سازمان آتش نشانی آموزش های لازم برای زمان های قبل، حین و بعد از حادثه را می بینند.

امیریزدانی خاطرنشان کرد: هر ساله تعداد زیادی آتش نشان داوطلب جذب این سازمان می شوند و پس از گذران دوره های تئوری و عملی امداد و نجات و اطفا حریق با دریافت کارت های ویژه به یاری همشهریان در موارد نیاز خواهند پرداخت.

وی یادآور شد: بیش از سه سال است که سازمان آتش نشانی شهرداری کرج به جذب سربازان آتش نشان پرداخته است و این افراد پس از ورود به سازمان و فراگیری آموزش های لازم و گذران دوران سربازی وارد جامعه می شوند و در ادارات می توانند نقش آتش نشانان داوطلب را ایفا کنند.

این مسئول عنوان کرد: مقابله با حوادث غیرمترقبه نیاز به همکاری شهروندان دارند و علاقمندان می توانند برای گذراندن کلاس های آموزشی رایگان این سازمان با مسئول آموزش تماس گرفته و اطلاعات بیشتر را کسب کنند.