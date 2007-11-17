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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۱۱

سازمان آتش نشانی کرج سرباز آتش نشان جذب می کند

سازمان آتش نشانی کرج سرباز آتش نشان جذب می کند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: سازمان آتش نشانی کلانشهر کرج به منظور تربیت آتش نشانان افتخاری و استفاده بهینه از پتانسیل های آنان در مواقع نیاز اقدام به جذب سرباز آتش نشان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمود امیریزدانی ظهرامروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان آتش نشانی شهرداری کرج از پنج سال گذشته به منظور آماده سازی شهروندان در هنگام مواجه شدن با حوادث غیرمترقبه به ویژه زلزله دوره های مختلف آموزشی امداد و نجات را برگزار کرده است.

وی افزود: در حال حاضر دانش آموزان 180 مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از سوی سازمان آتش نشانی آموزش های لازم برای زمان های قبل، حین و بعد از حادثه را می بینند.

امیریزدانی خاطرنشان کرد: هر ساله تعداد زیادی آتش نشان داوطلب جذب این سازمان می شوند و پس از گذران دوره های تئوری و عملی امداد و نجات و اطفا حریق با دریافت کارت های ویژه به یاری همشهریان در موارد نیاز خواهند پرداخت.

وی یادآور شد: بیش از سه سال است که سازمان آتش نشانی شهرداری کرج به جذب سربازان آتش نشان پرداخته است و این افراد پس از ورود به سازمان و فراگیری آموزش های لازم و گذران دوران سربازی وارد جامعه می شوند و در ادارات می توانند نقش آتش نشانان داوطلب را ایفا کنند.

این مسئول عنوان کرد: مقابله با حوادث غیرمترقبه نیاز به همکاری شهروندان دارند و علاقمندان می توانند برای گذراندن کلاس های آموزشی رایگان این سازمان با مسئول آموزش تماس گرفته و اطلاعات بیشتر را کسب کنند.

کد مطلب 588137

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