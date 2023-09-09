  1. استانها
  2. البرز
۱۸ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۴۰

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران

ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز از ترافیک سنگین در آزاد راه کرج- تهران و مسیر برگشت آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین، از این نقطه تا عوارضی قدیم تهران، سنگین و از این نقطه تا تهران نیز به همین صورت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج از پایتخت تا عوارضی قدیم این شهر، نیمه سنگین، از این نقطه تا کیلومتر ۲۵ آزادراه، نیمه سنگین و از این نقطه تا کرج، نیمه سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا گلشهر، نیمه سنگین و عکس آن سنگین است.

زندی فر گفت: همچنین ترافیک در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان روان است.

کد مطلب 5881756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها