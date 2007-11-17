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۲۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۰۸

دیدار معاون وزیر خارجه آمریکا با مشرف

دیدار معاون وزیر خارجه آمریکا با مشرف

جان نگروپونته معاون وزیر خارجه آمریکا با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد و آخرین تحولات این کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت که نگروپونته بیش از 2 ساعت با مشرف و ژنرال "اشفق کیانی" معاون رئیس ستاد ارتش پاکستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.

به گفته این مقام مشرف به نگروپونته گفته است که وضعیت اضطراری که آمریکا در صدد برداشته شدن آن از سوی مشرف است برای برگزاری یک انتخابات موفق لازم است.

این مقام امنیتی جزئیات بیشتری درباره این نشست و اینکه نگروپونته در این جلسه چه گفته بیان نکرد.

این انتظار می رود نگروپونته دیدگاههای خود را در یک کنفرانس خبری که امروز برگزار خواهد شد، اعلام کند.

کد مطلب 588190

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