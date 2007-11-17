دیدار معاون وزیر خارجه آمریکا با مشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت که نگروپونته بیش از 2 ساعت با مشرف و ژنرال "اشفق کیانی" معاون رئیس ستاد ارتش پاکستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.

به گفته این مقام مشرف به نگروپونته گفته است که وضعیت اضطراری که آمریکا در صدد برداشته شدن آن از سوی مشرف است برای برگزاری یک انتخابات موفق لازم است.

این مقام امنیتی جزئیات بیشتری درباره این نشست و اینکه نگروپونته در این جلسه چه گفته بیان نکرد.

این انتظار می رود نگروپونته دیدگاههای خود را در یک کنفرانس خبری که امروز برگزار خواهد شد، اعلام کند.