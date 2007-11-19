"رضا موتوری" نگاهی به شخصیت فیلم کیمیایی دارد

جهانگیری منش درباره این اثر و میزان استفاده از شخصیت نمایشی به خبرنگار مهر گفت: "این اثر بر اساس متنی از محمد چرمشیر تولید شده و نگاهی کلی به شخصیت فیلم معروف کیمیایی دارد. یعنی شرایط کلی این نقش و نحوه برقراری ارتباط با اطرافیانش را به تصویر می کشد."



وی درباره داستان "رضا موتوری" توضیح داد: "قصه درباره شخصیتی به نام فریدون اردکانی است که از تربیت خانوادگی و نظرات پدر و مادرش فاصله می‌گیرد و راهی جدید برای خود انتخاب می‌کند. در این شرایط اتفاقات جدیدی به وجود می‌آید که روی پدر و مادر خانواده تاثیر می‌گذارد. این موضوع به موقعیت‌های جدید برای نقش محوری قصه منجر می شود."



این کارگردان درباره هدفگذاری برگزارکنندگان جشنواره تئاتر کانون‌ها در معرفی استعدادهای جدید تئاتر گفت: "این جشنواره با توجه به هدفگذاری موفق بوده است. استناد من به رویه‌هایی است که سایر جشنواره‌ها در پیش می‌گیرند، اما در عمل به اهدافشان نمی‌رسند. ولی مدیران این جشنواره توانسته‌اند شرایطی فراهم بیاورند که تئاتری‌های جوان بتوانند استعدادهای خود را در این جشنواره به منصه ظهور برسانند."



جهانگیری‌منیش خاطرنشان ساخت: "به نظر من مشکل اصلی جشنواره تئاتر کانون‌ها این است که وضعیت تعیین زمان و محل تمرین گروههای نمایشی خوب مدیریت نشده است. بودجه اندکی که برای گروهها در نظر گرفته شده نیز به خوبی تقسیم بندی نمی شود. زیرا در نظر گرفتن مبلغ واحد نمی تواند جوابگوی نیاز همه گروههای شرکت کننده باشد و باید این مبلغ به نسبت هزینه ها تعیین شود."



کارگردان "رضا موتوری" با تاکید بر هماهنگی میزان بودجه کمکی با نیاز گروه توضیح داد: "نمایش ها ابتدا باید کارشناسی و با توجه به شرایط گروه میزان بودجه تعیین شود. برای نمونه من اکنون در نمایش "مرگ یزدگرد" بازی می‌کنم که هزینه زیادی صرف طراحی صحنه و لباس آن شده است. با این حال بودجه ای که به این گروه تعلق می گیرد با نمایشی که آکسسوار کم و طراحی ساده دارد کم و بیش در یک سطح قرار می گیرد."



جهانگیری در ادامه اظهار داشت: "بعضی گروههای نمایشی در جشنواره تئاتر کانون‌ها 14 یا 15 بازیگر دارند. مرحله آماده‌سازی هر نمایش نیز به طور متوسط نزدیک به سه ماه طول می کشد. اما کمک هزینه جشنواره به این نمایشی با نمایشی دیگر که دو بازیگر دارد تا حدودی برابر است. به عقیده من مشکل اصلی در این زمینه نبود مدیریت درست مسایل اقتصادی در جشنواره است."

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