هدف ما بازی با آث میلان است / در سه بازی آینده لیگ به فکر پیروزی هستیم

محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد عملکرد سپاهان در دیدارنهایی لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما 4 نیمه با اوراواردز ژاپن بازی کردیم که در 3 نیمه آن از لحاظ بازی وتاکتیک تیمی از حریف خود برتر بودیم اما در این دو بازی شانس همراه ما نبود تا درنهایت نتوانیم عنوان قهرمانی آسیا را بدست آوریم.

وی ادامه داد: اوراواردز تیم کوچکی نبود. بازیکنان ما در این دو دیدار فوق العاده بازی کردند ولی شانس در موفقیت حریف دخیل بود تا ما از کسب عنوان قهرمانی بازمانیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: بازیکنان و کادرفنی تیم را تحسین می کنم که به خوبی از شان و موقعیت فوتبال ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا دفاع کردند و با بازی قدرتمندانه خود، برای فوتبال کشور در عرصه آسیا آبروداری کردند.

وی اضافه کرد: مایل بودیم با غلبه بر اوراواردز ضمن کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا از مرحله دوم در رقابتهای جام باشگاههای جهان شرکت کنیم اما تقدیر اینگونه رقم خورد که حریف ویتاکریونایتد نیوزیلند شویم.

ساکت درمورد شناخت از این تیم نیوزیلندی تصریح کرد: هنوز شناختی از این تیم نداریم ولی تعدادی از دوستان بوناچیچ در این کشور زندگی می کنند که قرار است با ارتباطی که با یکدیگر برقرارخواهند کرد، اطلاعاتی خوبی از آن تیم در اختیار ما قرار دهند.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا در صورت برتری برابر این تیم سپاهان می تواند اوراواردز را شکست دهد، خاطرنشان کرد: مطمئنا اگر بازیکنان با انگیزه بالا در آن دیدار به میدان بروند، شکست حریف ژاپنی دور از دسترس نخواهد بود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در ادامه افزود: هدفگذاری ما این است که با پیروزی در دو دیدار مقدماتی خود در رقابتهای جام باشگاههای جهان، در مرحله سوم با آث میلان روبرو شویم. رویارویی با این تیم فوق العاده لذت بخش، تاثیرگذار، سازنده و تجربه گرانبهایی برای بازیکنان سپاهان در پی خواهد داشت.

وی درمورد تجربه این دیدارها برای موفقیت و قهرمانی سپاهان در رقابتهای سال آینده لیگ قهرمانان آسیا افزود: تیم سپاهان و نحوه رفتار بازیکنان این تیم امروز مانند تیمی بین المللی است و به شرطی که مغرور نشویم این تجربه می تواند به ما کمک کند تا سال آینده بتوانیم عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم.

ساکت درمورد 3 دیدار حساس سپاهان در لیگ برتر پیش از حضور در رقابتهای جام باشگاههای جهان، اظهارداشت: این 3 دیدار بسیار مهم است و کار بسیار سختی برابر حریفان پیش رو خواهیم داشت اما با توجه به احترامی که برای مربیان، مدیریت و هواداران این 3 تیم قائل هستیم، به هیچ وجه این دیدارها را ساده نگرفته و برای پیروزی و کسب 9 امتیاز کامل به میدان خواهیم رفت.

وی درپاسخ به این پرسش که کدام بازیکن سپاهان را شایسته پوشیدن پیراهن تیم ملی می دانید، تاکید کرد: تمام بازیکنان ایرانی که در فینال لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفتند، شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند اما دروازه بان و نفرات دفاعی ما می توانند در خدمت تیم ملی باشند.

مدیرعامل سپاهان اصفهان در پایان درمورد نویدکیا گفت: این بازیکن خودش خواست و ماهم در دوران نقاهت و پشت سرگذاشتن مصدومیت به وی کمک کردیم تا باردیگر به دوران اوجش بازگشته و بتواند همانند یک سرباز در خدمت تیم ملی باشد.