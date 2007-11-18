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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

کرم احمدیان درگفتگو با مهر:

ذره ای از امید صباباتری به قهرمانی کم نشده است

ذره ای از امید صباباتری به قهرمانی کم نشده است

بازیکن پست 3 و 4 تیم بسکتبال صباباتری گفت: با وجود اقتدار مهرام در صدر جدول ذره ای از امیدمان برای تکرار عنوان قهرمانی سال گذشته کم نشده است.

کرم احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اینکه در پایان دیدارهای نیم فصل نخست صباباتری نتوانسته صدر جدول را از آن خود کند و حتی دوباخت هم در کارنامه دارد دلیلی برکم شدن شانس قهرمانی این تیم به حساب نمی آید.

وی خاطرنشان کرد: من وهم تیمی هایم سال گذشته هم با وجود داشتن چند باخت مقام اول پیکارها را از آن خود کردیم. بنابراین نه تنها از تکرار این عنوان ناامید نیستیم بلکه با انگیزه بیشتر منتظر شروع بازی های دور برگشت هستیم.

ملی پوش پیشین بسکتبال کشورمان تصریح کرد: اشتباهاتی که امکان ارتکاب به آن ها را داشتیم انجام دادیم که نتیجه آن واگذاری بازی به مهرام و بیم بود. ماجایی برای اشتباه دوباره نداریم. حتی تجربه های جدید کمک می کند تا بتوانیم حضوری مقتدرتر در ادامه بازی ها داشته باشیم.

بازیکن تیم بسکتبال صباباتری گفت: ما به نوعی خوش شانس ترین تیم مدعی بودیم که تمام اشتباهات ممکن را درنیم فصل نخست مرتکب شدیم. حال بدون هیچ گونه نگرانی منتظر رویارویی دوباره با حریفانمان هستیم تا ضمن جبران اشتباهات از موفقیت های دور رفت دفاع کنیم.

کد مطلب 588318

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