به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با مسئولان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار داشت نیروهای مسلح کشور مایه امنیت، اقتدار و توان‌افزایی در عرصه ملی و فرا ملی هستند.

وی افزود: کشورهای دارای نیروهای مسلح توانمند در حوزه صف، ستاد، تجهیزات و فناوری نوین و منابع انسانی قوی از امنیت پایدار و اقتدار در داخل، منطقه و در سطح بین‌المللی برخوردار است.

امام جمعه بوشهر فعالیت سازمان قضائی نیروهای مسلح را ضامن سلامت مجموعه دانست و گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح در کاهش جرایم و تخلفات عملکرد مطلوبی داشته است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، اقتدار نیروهای مسلح را یکی از ابعاد محاسبات قدرت یک کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر یک کشور از نیروی مسلح قوی برخوردار نباشد سیاست‌های آن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها دچار مشکل و بحران امنیت می‌شود.

امام جمعه بوشهر، پیشگیری از ارتکاب جرم در سازمان قضائی نیروهای مسلح را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: سازمان قضائی نیروهای مسلح ضامن سلامت نیروهای مسلح است و فعالیت این مجموعه کار بزرگ و مهم محسوب می‌شود.

وی عملکرد سازمان قضائی نیروهای مسلح در کاهش جرایم و تخلفات را مورد ستایش قرار داد و تصریح کرد: آموزش قوانین در این عرصه نقش مهم و به‌سزایی دارد.

آیت الله صفایی بوشهری، با تأکید بر شناسایی جرایم در مناطق مختلف گفت: جرایم در هر منطقه با نقاط دیگر متفاوت است که شناسایی و راهکارهای پیشگیری از جرایم یک ضرورت است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، یکی از ویژگی‌های استان را همجواری با مرز دریایی خلیج‌فارس دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است جرایم در این عرصه ایجاد شود ولی در نقاط غیرساحلی جرایم دیگر رشد کند که شناسایی و پیشگیری از جرایم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی حمایت از خانواده‌های زندانیان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: این خانواده‌ها به ویژه همسر و فرزندان باید در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه و حمایت قرار گرفته شود.