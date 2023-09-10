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۱۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۴۳

امام جمعه بوشهر:

حمایت از خانواده‌های زندانیان استان بوشهر با جدیت دنبال شود

حمایت از خانواده‌های زندانیان استان بوشهر با جدیت دنبال شود

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: حمایت از خانواده‌های زندانیان استان بوشهر با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با مسئولان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار داشت نیروهای مسلح کشور مایه امنیت، اقتدار و توان‌افزایی در عرصه ملی و فرا ملی هستند.

وی افزود: کشورهای دارای نیروهای مسلح توانمند در حوزه صف، ستاد، تجهیزات و فناوری نوین و منابع انسانی قوی از امنیت پایدار و اقتدار در داخل، منطقه و در سطح بین‌المللی برخوردار است.

امام جمعه بوشهر فعالیت سازمان قضائی نیروهای مسلح را ضامن سلامت مجموعه دانست و گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح در کاهش جرایم و تخلفات عملکرد مطلوبی داشته است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، اقتدار نیروهای مسلح را یکی از ابعاد محاسبات قدرت یک کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر یک کشور از نیروی مسلح قوی برخوردار نباشد سیاست‌های آن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها دچار مشکل و بحران امنیت می‌شود.

امام جمعه بوشهر، پیشگیری از ارتکاب جرم در سازمان قضائی نیروهای مسلح را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: سازمان قضائی نیروهای مسلح ضامن سلامت نیروهای مسلح است و فعالیت این مجموعه کار بزرگ و مهم محسوب می‌شود.

وی عملکرد سازمان قضائی نیروهای مسلح در کاهش جرایم و تخلفات را مورد ستایش قرار داد و تصریح کرد: آموزش قوانین در این عرصه نقش مهم و به‌سزایی دارد.

آیت الله صفایی بوشهری، با تأکید بر شناسایی جرایم در مناطق مختلف گفت: جرایم در هر منطقه با نقاط دیگر متفاوت است که شناسایی و راهکارهای پیشگیری از جرایم یک ضرورت است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، یکی از ویژگی‌های استان را همجواری با مرز دریایی خلیج‌فارس دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است جرایم در این عرصه ایجاد شود ولی در نقاط غیرساحلی جرایم دیگر رشد کند که شناسایی و پیشگیری از جرایم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی حمایت از خانواده‌های زندانیان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: این خانواده‌ها به ویژه همسر و فرزندان باید در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه و حمایت قرار گرفته شود.

کد مطلب 5883203

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