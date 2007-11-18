مناطق نمونه گردشگری گیلان به سرمایه گذاران خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مهدی پور شب گذشته در نشست مشترک شبکه سبز گیلان، فارغ التحصیلان رشته محیط زیست و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در رشت، اظهار داشت: 85 درصد مسافرانی که وارد استان می شوند از دریا استفاده کرده و مظهر طبیعت را در دریا می بینند.

وی از کمبود خدمات رفاهی و فرهنگی در کنار دریا انتقاد کرد و افزود: تمامی طرح های دریا باید در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا با سرمایه گذاری ویژه خدمات بهتری به گردشگران ارائه کنند.

مهدی پور عنوان کرد: با مجوز استاندار گیلان تمامی عرصه های مناطق نمونه گردشگری ساحلی گیلان از این پس در اختیار گروه های مختلف سرمایه گذار قرار می گیرد.

این مسئول یادآور شد: در این زمینه باید بخش خصوصی به جد وارد شود، زیرا دولت امکانات و اعتباری نداشته و قرار نیست این کار دست دولت باشد.

مهدی پور با بیان اینکه نباید تعریف حداقلی ازجاذبه های گردشگری داشت، گفت: توسعه گردشگری در حد مطلوب مستلزم تبدیل جاذبه ها از بالقوه به بافعل بوده و این امر جز با سرمایه گذاری شدنی نیست.

وی از انجام مطالعات جامع در زمینه توسعه گردشگری گیلان خبر داد و افزود: به امر گردشگری باید نگاه حرفه ای داشت و مردم و مسئولان همه باید رویکرد خود را عوض کنند.

مهدی پور اظهار داشت: استان هنوز به شرایط لازم برای توسعه گردشگری دست نیافته و با مشکلات و معضلات زیادی روبرو است.

مهدی پور در ادامه خواستار توجه و حمایت ویژه مقامات ارشد استان در زمینه موضوع گردشگری استان شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی گیلان نیز در این نشست عنوان کرد: تشکلهای زیست محیطی طرحی ارائه دهند که کابردی و قابل اجرا در جامعه باشد.

لطیف صالحی بر لزوم پیگیری مواردی که به نفع جامعه نیست تاکید و افزود: سازمان نظام مهندسی و جهاد کشاورزی از این گونه طرح ها پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.