طرح خانه های سلامت یک طرح نوین جهانی است

الوندی روز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: خانه های سلامت همان بازیافت شخصیت انسانی زندانی افراد و نوع نگرشی اصلاحی بر مبنای شخصیت افراد شکل گرفته است.

الوندی با بیان اینکه تحول و طبقه بندی در زندان رویکرد نظام، امام راحل و مقام معظم رهبری است، گفت: اصلاح وتربیت و بازگشت سعادتمندانه زندانی به خانواده یک کارد کرد مهم زندان است.

وی گفت: اساس همه تکنیک ها و روشهای که مورد قبول مجامع علمی و مورد قبول علمای دینی برای رسیدن به این مهم در سطح زندانهای کشور استفاده می شود.

الوندی اظهارداشت : این طرح در مرحله اول در زندانی مرکزی رشت انجام شده زیرا 50 درصد زندانیان گیلان در این مرکز نگهداری می شوند.

وی خاطرنشان کرد: درزندان لاکان همین روش خوشبختانه از ابتدایی امسال بصورت گسترده در سطح حدود 400 نفر از زندانیان لاکان شروع شده است.

مدیرکل زندانهای گیلان یادآورشد: طبقه بندی زندانیان یک سابقه دیرینه در قالب جرمی و سنی دارد از اینرو این روشها محاسن زیادی برای زندانی و مسئولان زندانی دارد ولی امکانات به آن حد نیست به تعداد مجرمین طبقات آنان جدا شود.

الوندی ادامه داد: حدود 400 عنوان جرمی داریم، اگرزندانیان بر فقط براساس جرم طبقه بندی شوند یک مکان وسیعی نیاز است.