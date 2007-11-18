مصوبه دولت در تکمیل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اجرایی نشد

دکتر مهدی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: در نمودار سیمای مرگ درهرمزگان، بیش از 40 درصد علل مرگ و میر در استان را بیماریهای قلبی تشکیل می دهد اما متاسفانه در طول سالهای اخیر هیچ بخش جراحی فلبی در استان فعال نبوده است .

وی گفت: از محل اعتبارات وزارت نفت در استان هرمزگان در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس با همکاری ویژه وزارت بهداشت و استانداری هرمزگان، بخش جراحی قلب به زودی تجهیز و پزشک متخصص جراح آن نیز برای حل بخش وسیعی از مشکلات مردم بکارگیری می شود .

عابدی افزود: در استان هرمزگان، هنوز اورژانسی با مختصات مناسب وجود ندارد ولی با سفر وزیر بهداشت و درمان به هرمزگان، کلنگ احداث بزرگترین اورژانس منطقه ای جنوب کشور در بندرعباس به زمین زده شد تا در صورت بروز بحرانهای طبیعی، زیر ساخت لازم برای مداوای مردم موجود باشد .