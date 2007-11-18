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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۸:۴۹

پس از گذشت دو سال؛

مصوبه دولت در تکمیل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اجرایی نشد

مصوبه دولت در تکمیل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اجرایی نشد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به عنوان تنها بیمارستان عمومی مجهز در هرمزگان هنوز تکمیل نشده است و پیمانکار طرح از سال 82 تاکنون تنها یک طبقه از این بیمارستان را عملیاتی کرده است.

دکتر مهدی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: در نمودار سیمای مرگ درهرمزگان، بیش از 40 درصد علل مرگ و میر در استان را بیماریهای قلبی تشکیل می دهد اما متاسفانه در طول سالهای اخیر هیچ بخش جراحی فلبی در استان فعال نبوده است.

وی گفت: از محل اعتبارات وزارت نفت در استان هرمزگان در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس با همکاری ویژه وزارت بهداشت و استانداری هرمزگان، بخش جراحی قلب به زودی تجهیز و پزشک متخصص جراح آن نیز برای حل بخش وسیعی از مشکلات مردم بکارگیری می شود.

عابدی افزود: در استان هرمزگان، هنوز اورژانسی با مختصات مناسب وجود ندارد ولی با سفر وزیر بهداشت و درمان به هرمزگان، کلنگ احداث بزرگترین اورژانس منطقه ای جنوب کشور در بندرعباس به زمین زده شد تا در صورت بروز بحرانهای طبیعی، زیر ساخت لازم برای مداوای مردم موجود باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به دور دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت همراه به هرمزگان، نیازهای متعدد بخش بهداشت و درمان استان جمع آوری و ساماندهی شده است تا بعد نرم افزاری مربوط به قوانین از طریق مصوبات هیئت دولت تسهیل شود.

کد مطلب 588355

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